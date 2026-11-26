PONTIANAK POST - Pelaksanaan Pentas Seni Budaya Dayak dan Pameran XII Dewan Adat Dayak (DAD) Ketapang 2026, berlangsung meriah. Acara yang dilaksanakan di Balai Sungai Kedang (BSK), secara resmi ditutup pada Selasa (24/11) malam.

Acara yang berlangsung sejak 20 November lalu secara resmi ditutup oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo. Penutupan ditandai dengan pemukulan gong oleh bupati didampingi jajaran Forkopimda dan sejumlah pengurus DAD.

"Adat dan alam merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Dayak. Keduanya menjadi bagian dari identitas, tradisi, sekaligus warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang," kata bupati.

Advertisement Baca Juga: Pentas Budaya Dayak Ketapang Ditutup, Ratusan Warga Hadir

Dia menjelaskan, pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Menjaga adat bukan hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga merawat hutan, tanah, dan sumber kehidupan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak.

Sebagai salah satu langkah nyata, mulai Januari 2027 akan dicanangkan Gerakan Tanam 1 Juta Pohon di Ketapang.

Advertisement "Sudah saatnya kita lebih banyak menanam daripada menebang. Hutan dan alam harus kita jaga bersama karena keberlangsungan kehidupan generasi mendatang juga bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini," tambah Alex.

Baca Juga: Ria Norsan Minta Status Lahan Sengketa di Desa Pelang Ketapang Dipastikan Sebelum Ganti Rugi

Selain pelestarian lingkungan, masyarakat adat Dayak juga diharapkan terus menjaga dan menghormati hasil kesepakatan musyawarah Domong Adat. Nilai-nilai adat, para tokoh adat, rumah adat, serta berbagai simbol adat harus tetap dihormati sebagai bagian dari tatanan kehidupan masyarakat. Hal penting lainnya adalah menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Ketapang bukan hanya milik satu suku atau satu agama. Ketapang adalah rumah besar bersama.

"Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab semua untuk menjaga persaudaraan, saling menghormati, dan bersama-sama membangun daerah ini agar tetap aman, nyaman, dan damai bagi seluruh masyarakat," ungkapnya.



Alex menambahkan, pentas seni budaya dan pameran DAD juga memiliki manfaat yang lebih luas. Selain menjadi ruang untuk melestarikan tradisi dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah, kegiatan ini turut membuka kesempatan bagi pelaku UMKM dari berbagai latar belakang untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan ekonomi keluarga.

Baca Juga: 15 JPU Kawal Penuntutan Dua Korporasi Tersangka Karhutla di Ketapang hingga Masuk Persidangan