PONTIANAK POST - Tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2027, Rabu (25/11). Selanjutnya, Raperda akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, dan dihadiri langsung Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir berupa tanggapan, saran, masukan, serta sejumlah catatan terhadap Raperda APBD Ketapang 2027. Penyampaian pendapat akhir fraksi menjadi salah satu tahapan dalam proses pembahasan sebelum rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan.

Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan akhirnya yakni Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Gusmani, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Antoni Salim, Fraksi Gerindra disampaikan oleh Erpuat, Fraksi Nasdem disampaikan oleh M. Ery Setiawan, Fraksi Demokrat disampaikan oleh Yang Kim, Fraksi Hanura PAN disampaikan oleh Nasdiansyah, serta Fraksi PKS-PKB disampaikan oleh M. Puadi.

Dalam penyampaian pendapat akhir tersebut, ketujuh fraksi pada prinsipnya menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD Ketapang 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.