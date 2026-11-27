PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan pendidikan yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan kurikulum, tetapi juga oleh kualitas guru yang mendidik, membimbing, dan membentuk karakter generasi penerus.

"Di balik setiap anak yang tumbuh menjadi pribadi cerdas dan berakhlak, ada peran guru yang bekerja dengan penuh dedikasi," kata Alex saat memimpin upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati Ketapang, Rabu (25/11).

Alex menjelaskan, Peringatan Hari Guru menjadi momentum untuk kembali menegaskan bahwa guru merupakan salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Kemajuan daerah dan kekuatan bangsa tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan serta perhatian terhadap para pendidik. Ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru.

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Pertama, peningkatan kualifikasi akademik melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memberikan kesempatan kepada guru yang belum berpendidikan D-IV atau S-1 untuk melanjutkan pendidikan secara bertahap. Kedua, penguatan kompetensi guru agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Pelatihan diarahkan pada enam bidang strategis, yakni Pembelajaran Mendalam, Bimbingan Konseling, Koding dan Kecerdasan Artifisial, STEM, Bahasa Inggris, serta Kepemimpinan Sekolah.

Ketiga, perhatian terhadap status dan kesejahteraan guru, termasuk keberlanjutan pengabdian guru PPPK maupun guru non-ASN. Kepastian status dan kesejahteraan merupakan bagian penting agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan profesional.

Keempat, penguatan lima kompetensi utama guru, yaitu kompetensi akademik, pedagogik, sosial, moral, dan kepemimpinan. Sebab, tugas guru bukan sekadar menyampaikan pelajaran, tetapi juga membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan memberikan keteladanan kepada peserta didik.

Advertisement "Bagi Kabupaten Ketapang, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran agar anak-anak di setiap wilayah, termasuk hingga pelosok desa, memperoleh kesempatan pendidikan yang semakin baik," ungkap Alex.