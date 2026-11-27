PONTIANAK POST - Sebuah mobil minibus hangus terbakar saat sedang parkir di halaman rumah warga di Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Jumat (27/11) pagi.

Setelah berhasil dipadamkan, ditemukan sesosok mayat laki-laki yang sudah hangus terbakar di dalam mobil. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran mobil tersebut termasuk kematian seorang pria yang berada di dalam mobil.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan mobil yang terbakar berjenis minibus. "Kejadiannya pagi. Lokasinya di Gang Punai, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan," kata Putra.

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Api membakar seluruh bagian mobil. Api baru bisa dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Ketapang datang ke lokasi dan memadamkan api.

Setelah api berhasil dipadamkan, ditemukan jasad seorang pria di dalam mobil. "Korban diketahui berinisial IK (59). Korban ditemukan meninggal dunia di dalam mobil yang terbakar," jelas Putra.

Advertisement Putra mengungkapkan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran mobil tersebut. Termasuk kematian seorang pria di dalam mobil. Apakah meninggal karena kebakaran atau memang sudah meninggal sebelum mobil terbakar.