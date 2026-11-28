HUT ke-55 Korpri Ketapang, Repalianto Ajak ASN Perkuat Kebersamaan dan Semangat Pengabdian
PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar kegiatan senam massal dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2026. Senam tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Ketapang, Jumat (27/11) pagi. Senam massal tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto, dan diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Sekda Ketapang, Repalianto, menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan partisipasi para ASN dalam memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-55 Korpri.
"Kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang untuk menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di lingkungan kerja," kara Repal.
Menurutnya, ASN yang sehat, kompak, dan solid merupakan salah satu modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Repalianto mengingatkan bahwa berbagai kegiatan dalam rangkaian peringatan HUT Korpri hendaknya tetap menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian.
Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap semangat HUT ke-55 Korpri dapat semakin memperkuat solidaritas, menjaga kesehatan, serta meningkatkan semangat ASN untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Ketapang. (afi)