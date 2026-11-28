PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar kegiatan senam massal dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2026. Senam tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Ketapang, Jumat (27/11) pagi. Senam massal tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto, dan diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.



Sekda Ketapang, Repalianto, menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan partisipasi para ASN dalam memeriahkan rangkaian peringatan HUT ke-55 Korpri.



"Kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang untuk menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di lingkungan kerja," kara Repal.