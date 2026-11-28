PONTIANAK POST - Tunamen sepakbola yang memperebutkan Piala Bupati Ketapang, resmi bergulir. Sebanyak 40 tim meramaikan turnamen yang digelar di Stadion Panglima Tentemak ini. Turnamen ini secara resmi dibuka oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, Kamis (26/11) sore.

Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan klub-klub yang siap membawa nama kecamatan masing-masing. Pada pertandingan pembuka, Kecamatan Kendawangan berhadapan dengan Kecamatan Nanga Tayap. Laga ini menjadi awal dari rangkaian pertandingan yang akan mempertemukan tim-tim terbaik untuk memperebutkan Piala Bupati 2026.

"Bagi saya, penyelenggaraan turnamen ini bukan semata-mata tentang mencari juara. Lebih dari itu, kompetisi sepak bola harus menjadi ruang bagi anak-anak muda untuk mengembangkan bakat, membangun mental bertanding, belajar disiplin, dan menunjukkan bahwa Ketapang memiliki potensi atlet yang patut diperhitungkan," kata bupati.

Dia berharap seluruh klub dapat bertanding dengan penuh semangat, menjaga sportivitas, serta menjadikan perbedaan warna dan dukungan antarklub sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan.

"Rivalitas cukup berlangsung selama pertandingan, sementara kebersamaan tetap harus kita jaga di luar lapangan," pesannya.

Advertisement Dia menjelaskan, pembinaan olahraga membutuhkan kesempatan dan kompetisi yang berkelanjutan. Karena itu, melalui turnamen ini, Alex ingin semakin banyak talenta sepak bola daerah yang mendapat ruang untuk berkembang, sehingga ke depan mampu bersaing dan membawa nama Ketapang pada tingkat yang lebih tinggi.

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