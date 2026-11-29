PONTIANAK POST – Sebanyak 13 tim mengikuti Lomba Dayung Dragon Boat Danlanal Ketapang Cup IV Tahun 2026 di kawasan Keraton Matan Tanjungpura, Kecamatan Benua Kayong, Sabtu (28/11). Turnamen yang berlangsung selama dua hari hingga Minggu (29/11) ini menjadi bagian dari peringatan Hari Armada Republik Indonesia 2026.

Perlombaan tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kecepatan dan kekompakan antartim, tetapi juga diharapkan mendorong lahirnya atlet dayung berprestasi dari Kabupaten Ketapang.

Advertisement Danlanal Ketapang Letkol Laut (P) Avif Hidayaturohman mengatakan, Ketapang memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga dayung karena wilayahnya dilintasi banyak sungai.

Potensi tersebut perlu didukung melalui kegiatan olahraga dan kompetisi agar semakin banyak bibit atlet yang dapat dibina.

Wakil Bupati Ketapang H. Jamhuri Amir yang membuka perlombaan secara resmi mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kekompakan, dan mematuhi aturan pertandingan.

Advertisement Pembukaan turnamen turut dihadiri Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama, perwakilan Dandim 1203 Ketapang, Kalapas Ketapang, Ketua PDSI Ketapang, Ketua IKKRAMAT Uti Royden Top, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan undangan lainnya.

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, olahraga dayung menjadi wadah positif bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengembangkan potensi, membangun sportivitas, dan mempererat kebersamaan.

"Melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat," ujarnya.

Untuk memastikan perlombaan berjalan aman, pengamanan dilakukan secara terpadu oleh personel Polres Ketapang, Polair, Polsek Benua Kayong, Lanal Ketapang, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Koramil 13 MHS.