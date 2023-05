Terduga Pelaku Persetubuhan Siap Tes DNA

PONTIANAK – Kasus persetubuhan terhadap anak dengan tersangka, AS yang ditangani Satreskrim Polres Bengkayang dianggap pihak keluarga penuh kejanggalan. Setelah menerima laporan korban dan penangkapan terhadap AS pada Selasa 4 April 2023 yang berstatus tersangka.

Pihak keluarga menilai, polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan AS sebagai tersangka. Pihak keluarga mengaku memiliki bukti berupa foto dan video, jika korban kerap berada dalam satu kamar indekos dengan pria yang berbeda.

Istri AS, NR menceritakan, korban sebenarnya sudah dianggap seperti keluarga. Perkenalan AS dan istri dengan korban terjadi pada September 2022. Berawal dari korban yang sering sakit seperti kesurupan, NR meminta teman yang tinggal satu asrama agar membawa korban ke rumahnya untuk diobati AS.

“Waktu itu temannya videocall saya memperlihatkan keadaan korban. Saya tanya kenapa dia? Kawannya bilang kerasukan. Sudah satu bulan sakit seperti itu,” cerita NR, Rabu (17/5).

Merasa kasihan dengan keadaan korban, NR meminta agar korban dibawa ke rumah untuk dilihat apa penyakit yang sedang dialami korban.

“Keterangan kawannya korban sudah sering berobat, tapi tidak sembuh. Akhirnya korban dibawa oleh kawan-kawannya berjumlah enam orang ke rumah. Disinilah mulai kami mengenal korban,” kata NR.

NR menerangkan, tidak tega dengan kondisi korban, lalu meminta suaminya mengobati korban. Setelah mempersiapkan kebutuhan pengobatan, korban dibawa oleh suami ke tempat keramat khusus untuk pengobatan. “Waktu pengobatan ini, tidak hanya suami dan korban. Tapi ada banyak teman-temannya yang menyaksikan,” ungkap NR.

NR mengatakan, setelah menjalani pengobatan, korban sembuh dari sakit yang dialaminya. Sejak saat itu antara keluarganya dan korban terjalin hubungan yang dekat.

“Korban ini makan tidur di rumah. Saya kasi pakaian. Karena sudah saya anggap sebagai keluarga. Seperti anak sendirilah mengurusnya,” ucap NR.

Pada saat menjelang Natal, lanjut NR, ketika ada acara di sebuah rumah warga, ia kaget melihat korban sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang baru dikenal.

NR mengaku terkejut ketika suaminya ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan persetubuhan terhadap korban. Karena setahu NR, suaminya tidak pernah menemui korban seorang diri. Kalaupun menemui korban, itu didampingi dengan teman-teman lainnya untuk mengikuti kegiatan.

“Saat itu saya duduk di ruang tamu. Datang polisi mencari suami saya. Setelah bertemu, suami saya langsung dibawa ke Polres Bengkayang,” ungkap NR.

“Saya kaget. Mengapa korban bisa menuduh suami saya melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya. Padahal kami ini kurang apa dengan korban, makan tidur di rumah,” tutur NR.

NR mengungkapkan, korban memang ada menghubungi suaminya melalui Whatsapp, menyampaikan jika dirinya hamil dan berencana mau menggugurkan kandungannya. Namun karena sudah 15 tahun lebih menikah tidak punya anak, oleh suami niat korban tersebut dilarang.

NR menuturkan, kepada korban suaminya meminta agar kandungan tersebut tetap dipertahankan. Jika bayi tersebut lahir, suaminya akan mengadopsinya.

“Jadi dari pada digugurkan, anak itu diminta suami saya. Terhadap korban ditransfer uang untuk biaya mengandung. Kedua kalinya ketika korban minta uang Rp600 ribu, suami saya tidak memberinya karena lagi tidak punya uang. Mau diberi Rp100 ribu, tapi ditolak oleh korban. Suami saya lalu diancam, akan diproses secara hukum,” ungkap NR.

NR mengatakan, suaminya merasa dijebak oleh korban. Niat baik untuk membantu korban, karena kasihan lalu dituduh melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukannya.

Ditemui di rumah tahanan Mapolres Bengkayang, AS mengatakan, waktu itu korban mengatakan kepada dirinya, ingin menggugurkan kandungan dan ingin bunuh diri.

AS menuturkan, karena korban anggota organisasi, kasihan melihat keadaannya dan ingin mengangkat anak yang dikandung korban, ia lalu memberi uang sebesar Rp1,3 juta kepada korban. Setelah itu korban meminta uang lagi sebesar Rp600 ribu, tapi tidak diberi.

“Korban bilang ke saya, dia hamil. Minta bantu biaya. Kalau tidak ada yang peduli, dia mau bunuh diri,” cerita AS.

AS mengaku tidak pernah melakukan persetubuhan dengan korban. Untuk membuktikan itu semua, AS siap melakukan tes DNA.

Kuasa Hukum AS, Raymundus mengatakan, sejak mendapat kuasa dari keluarga untuk mendampingi tersangka, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak tersebut.

Raymundus menuturkan, pertama kepada tersangka tidak pernah ada surat panggilan dari polisi untuk dimintai keterangan atau klasifikasi. Bahkan pada saat proses penangkapan, kliennya ditangkap tanpa adanya surat penangkapan.

“Sejak penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka kami menilai ada cacat yuridis formal,” kata Raymundus.

Kejanggalan lainnya, lanjut Raymundus, setelah kliennya ditangkap dan dibawa ke Mapolres Bengkayang, tidak sampai 1 kali 24 jam, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Bahkan dengan alat bukti yang cendrung lemah.

“Yang lebih aneh, saat di periksa klien saya tidak didampingi kuasa hukum. Sehingga kuat dugaannya, keterangan yang diberikan dalam tekanan,” ucapnya. Raymundus.

Raymundus mengatakan, dugaan adanya tekanan dari petugas kepada kliennya saat diperiksa bukan tanpa alasan. Karena ketika mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan tambahan pada 17 Mei 2023, keterangan yang diberikan jauh berbeda dari keterangan yang pertama pada 4 April 2023, saat ditangkap dan tidak didampingi penasehat hukum

“Di BAP pertama, klien saya mengakui tuduhan itu. Tapi saat atau setelah kami dampingi, AS sambil menangis dia mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan,” ucap Raymundus.

Raymundus menyatakan, kejanggalan lainnnya, saat dilaksanakan sidang praperadilan, pihak pengacara mendapatkan BAP yang tidak ditanda tangani kasat maupun penyidik. Yang bertandatangan hanya kliennya. Sementara BAP yang ada di polisi, lengkap dengan tandatangan kedua pejabat polres tersebut.

“Kalau hukum berada ditangan yang salah jelas sangat bahaya. Yang benar dibuat salah. Yang salah dibiarkan,” tukas Raymundus.

Pontianak Post berusaha untuk meminta keterangan Kapolres Bengkayang, AKBP Bayu Suseno, terkait tudingan keluarga atas tindakan polisi menetapkan AS sebagai tersangka yang tidak memiliki bukti kuat.

Melalui anggota Humas Polres Bengkayang, Aipda Okta R, Kapolres Bengkayang enggan menemui wartawan Pontianak Post. Dengan alasan akan memberikan keterangan kasus tersebut pada pelaksanaan pers rilis yang akan dilaksanakan pekan depan.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Bengkayang, menahan seorang pria berinisial AS (43) yang merupakan terduga pelaku pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur di sebuah indekos. Penangkapan AS (43) ini dilakukan setelah orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bengkayang.

Pelaku terancam dikenakan Pasal 81 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang. (adg)