Terekam CCTV, Predator Anak Bermodus Tanya Alamat di Pontianak Terancam 12 Tahun Bui

‎PONTIANAK POST – Polresta Pontianak masih mendalami dugaan keterlibatan pria berinisial N dalam sejumlah kasus dugaan pelecehan terhadap anak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Penyelidikan dilakukan setelah N ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang rekaman kamera pengawasnya viral di media sosial.

‎Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, kasus yang menimpa anak berinisial ZA terjadi pada Minggu (27/9), sekitar pukul 15.23 WIB, di depan rumah korban.

‎Saat kejadian, korban sedang bermain bersama adiknya. Tersangka diduga berulang kali melintas menggunakan sepeda motor berwarna biru di depan rumah korban sebelum menghampiri mereka dengan alasan menanyakan alamat ketua RT.

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‎Ketika korban berusaha menunjukkan arah, tersangka diduga menyentuh paha kiri korban dari balik daster yang dikenakannya. Setelah korban menjauh, pria tersebut disebut mencolek dagu adik korban sebelum meninggalkan lokasi.

‎"Tersangka diduga mondar-mandir menggunakan sepeda motor berwarna biru di depan rumah korban, seolah-olah sedang mencari alamat,” kata Endang kepada wartawan, Rabu (28/10).

Advertisement ‎Polisi turut mendalami dugaan ketertarikan tersangka terhadap anak-anak. Namun, dugaan tersebut masih menjadi bagian dari keterangan kepolisian dan tidak dapat dianggap sebagai diagnosis medis.

‎Atas kasus tersebut, N disangkakan melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.

‎Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain pakaian yang berkaitan dengan perkara, helm, masker, serta sepeda motor Yamaha X-Ride berwarna biru.

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‎Pengembangan penyelidikan dilakukan setelah rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tindakan pelecehan terhadap anak beredar luas di media sosial pada Minggu (25/10).

‎Tim gabungan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalbar bersama Jatanras Polresta Pontianak kemudian mengamankan N pada Senin (26/10) malam.