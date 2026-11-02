Curanmor di Jongkat, Remaja 16 Tahun Ditangkap Polisi di Kota Pontianak

PONTIANAK POST – Jatanras Polres Mempawah bekerjasama dengan Reskrim Polsek Jongkat berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor) di sebuah bengkel di Jalan Raya Wajok Hulu, Jongkat. Pelaku, IA (16) ditangkap petugas di Kota Pontianak, Jumat (30/10).

Kasat Reskrim Polres Mempawah, Iptu Eric Ibrahim Pattimura mengungkapkan aksi curanmor diketahui ketika pemilik bengkel, Kandi menghubungi pelapor Jefri melalui WA pada Rabu (21/10).

“Mulanya pemilik bengkel menduga sepeda motor sudah diambil oleh korban tanpa sepengetahunnya. Sebab, motor tersebut dititipkan ke bengkel untuk di cat ulang,” kata Eric, Sabtu (31/10) di Mempawah.

Kemudian, lanjut Kasat, korban terkejut mendapatkan informasi kalau sepeda motornya sudah tidak berada di bengkel. Korban pun langsung mendatangi bengkel dan melihat langsung sepeda motornya telah hilang.

Kemudian, polisi berhasil memperoleh identitas pelaku inisial IA, warga Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh.

Advertisement “Tim mendapatkan informasi pelaku IA berada di Kota Pontianak. Maka, tim bergerak cepat melakukan pengejaran dan berhasil meringkus pelaku. Kepada petugas, pelaku IA mengakui telah mencuri sepeda motor di salah satu bengkel di Desa Wajok Hulu,” paparnya.