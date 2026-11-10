Operasi 2 Pekan: 25 Kasus PETI Dibongkar, 41 Pelaku Diringkus Polda Kalbar

PONTIANAK POST – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) bersama jajaran Polres mengungkap 25 kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dalam kurun waktu 19 Oktober hingga 10 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 41 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi juga menyita 435,9 gram emas, uang tunai Rp424,29 juta, hingga satu unit alat berat jenis ekskavator. Pengungkapan ini merupakan hasil penindakan Ditreskrimsus Polda Kalbar, dan Polres jajaran selama kurang lebih dua pekan.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan, dari 25 kasus tersebut, tujuh kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan tujuh tersangka. Sementara 18 kasus lainnya diungkap Polres jajaran dengan 34 tersangka.

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"Pengungkapan ini merupakan respons cepat Polda Kalbar, dalam hal ini Ditreskrimsus, atas laporan masyarakat serta komitmen institusi dalam mengamankan aset kekayaan negara dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang masif," ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Kalbar, Selasa (10/11).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin menjelaskan, aktivitas PETI yang diungkap menggunakan berbagai modus. Mulai dari penambangan tradisional dengan peralatan sederhana hingga penggunaan ekskavator untuk menggali, dan memindahkan material tambang.

Advertisement Polisi juga menemukan praktik pengumpulan, dan penjualan emas hasil tambang ilegal. Emas dalam bentuk butiran maupun lempengan dibawa kepada pengepul. Sebagian tersangka bahkan membeli emas dari penambang ilegal, kemudian mengolahnya melalui proses pengecoran atau pembakaran sebelum dijual kembali.

"Selain kegiatan preventif, dan preemtif dengan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan penambangan ilegal, sesuai fungsi kami, kami juga melaksanakan penegakan hukum, termasuk bersama Polres jajaran," kata Burhanuddin.

Adapun 18 kasus yang ditangani Polres jajaran tersebar di Mempawah dua kasus, Sambas satu, Sanggau dua, Sintang dua, Kapuas Hulu dua, Ketapang dua, Landak tiga, Bengkayang satu, Sekadau dua, dan Melawi satu kasus.

Selain emas dan uang tunai, barang bukti yang diamankan meliputi air raksa, dua mesin genset, mesin diesel, mesin blower, mesin dompeng, lima timbangan elektronik, tiga telepon genggam, serta satu unit ekskavator.

Para tersangka dijerat Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.