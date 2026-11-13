Kasus Korupsi Ratusan Juta Dana Tenaga Kerja Asing, Pejabat Disnakertrans Kalbar Siap Disidang!

PONTIANAK POST – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan satu orang tersangka berinisial SO yang menjabat Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Disnakertrans Kalbar pada 2025.

Dirreskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin mengatakan, berkas penyidikan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kepastian itu tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.

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Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kalbar, penyimpangan yang dilakukan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652.

“Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menjadwalkan pelaksanaan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada Selasa, 17 November 2026 mendatang,” kata Burhanuddin, Kamis (12/11).

Advertisement Selain menuntaskan penyidikan, polisi juga melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui penyitaan aset. Nilai aset yang telah disita ditaksir mencapai Rp150 juta. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Yakni Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf a KUHP. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.

Tersangka juga dijerat Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.

Burhanuddin menegaskan, penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar dalam mengawal pengelolaan keuangan negara sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset yang berkaitan dengan kerugian negara.