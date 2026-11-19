Polres Metro Jakarta Timur bersama tim gabungan melakukan penggerebekan narkoba di Pasar Obor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (18/11) malam. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

Advertisement PONTIANAK POST - Polisi mendalami temuan sebuah buku yang diduga berisi catatan transaksi narkotika dalam penggerebekan di kawasan Pasar Obor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (18/11) malam. Buku tersebut diduga memuat nama pembeli dan waktu pembelian narkotika yang kini menjadi bagian dari penyelidikan.

Kapolres Metro Jakarta Timur Hendri Umar mengatakan penyidik akan menelusuri lebih lanjut isi buku tersebut untuk mengungkap kemungkinan transaksi narkotika di kawasan itu.

"Terkait penemuan buku penjualan narkoba itu didalami lagi, pasti kita dalami," kata Hendri Umar di Jakarta Timur, Rabu.

Advertisement Temuan buku tersebut merupakan bagian dari hasil penggeledahan sejumlah rumah dan ruko yang diduga digunakan sebagai lokasi penyalahgunaan maupun transaksi narkotika.

Menurut Hendri, catatan dalam buku itu akan dikembangkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Nama-namanya tadi, siapa yang beli dan kapan belinya, nanti penyidik akan kembangkan," ujarnya.

Ia berharap penelusuran catatan tersebut dapat membantu penyidik mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas peredaran narkotika.

Penggerebekan Temukan 159 Paket Sabu

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan 159 paket kecil sabu yang telah dikemas menggunakan plastik. Selain itu, polisi juga mengamankan tujuh hingga delapan timbangan yang diduga digunakan untuk menimbang narkotika serta enam hingga tujuh alat isap sabu atau bong.

Petugas turut menemukan sejumlah plastik kecil dan sedotan yang diduga disiapkan untuk menunjang aktivitas penggunaan narkotika.

Hendri menjelaskan, sebagian bangunan yang diperiksa dalam kondisi tertutup, tetapi tidak terkunci. Petugas kemudian masuk dan menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penyidik juga akan menelusuri identitas pemilik maupun penghuni bangunan dengan meminta keterangan pengurus RT dan RW setempat.

Penggerebekan yang melibatkan sekitar 120 personel gabungan itu juga menghasilkan temuan satu senjata api rakitan, dua softgun, sejumlah amunisi, dan sekitar 15 senjata tajam.

Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh barang bukti yang ditemukan.

Hendri memastikan pengembangan perkara dilakukan bersama Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Timur dan BNNK Jakarta Timur. (ant)