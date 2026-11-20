PONTIANAK POST - Sebanyak 308 kasus tindak pidana yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol tercatat terjadi di Provinsi Gorontalo sepanjang Januari hingga November 2026. Dari jumlah tersebut, kasus penganiayaan menjadi jenis tindak kriminal yang paling banyak ditemukan dengan total 220 kejadian.

Kapolda Gorontalo Inspektur Jenderal Polisi Nurworo Danang mengatakan, ratusan kasus tersebut melibatkan pelaku maupun terlapor yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol.

"Berdasarkan data kepolisian periode Januari sampai November 2026, tercatat sebanyak 308 kasus tindak pidana yang dilatarbelakangi konsumsi minuman beralkohol," kata Nurworo di Gorontalo, Jumat.

Advertisement Berdasarkan rincian kepolisian, selain 220 kasus penganiayaan, terdapat 54 kasus pengeroyokan dan 31 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Polisi juga mencatat satu kasus penganiayaan dengan kategori berat serta dua kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Tingginya angka tindak pidana yang berkaitan dengan konsumsi alkohol tersebut menjadi perhatian Polda Gorontalo. Selain melakukan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin, kepolisian juga menyoroti dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Advertisement Kapolda menegaskan jajarannya harus terus mengutamakan langkah pencegahan sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran. Pelaksanaan tugas tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara profesional dan humanis.

Upaya pemberantasan peredaran minuman beralkohol ilegal dan berbagai bentuk penyakit masyarakat juga dilakukan melalui peningkatan patroli rutin, razia, serta penertiban penjualan minuman beralkohol tanpa izin.

Selain penindakan, kepolisian turut meningkatkan edukasi dan penyampaian imbauan secara langsung kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol.

Nurworo juga mengajak berbagai elemen masyarakat mengambil bagian dalam menjaga situasi keamanan daerah. Peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, hingga orang tua dinilai diperlukan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol.