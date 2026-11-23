Barang bukti perkici pelangi yang diselundupkan lewat kapal di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon (ANTARA/HO-BKHIT Maluku)

Advertisement PONTIANAK POST - Tiga ekor burung nuri perkici pelangi, lima batang tanaman santigi, dan dua awetan tanduk rusa diamankan petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku setelah ditemukan diangkut tanpa dokumen persyaratan melalui jalur laut di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.

Seluruh barang tersebut ditemukan saat petugas melakukan pengawasan terhadap KM Labobar yang dijadwalkan berlayar menuju Surabaya. Karena tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, satwa dan tumbuhan tersebut langsung dikenai tindakan karantina berupa penahanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKHIT Maluku, Purwadi, di Ambon, Senin, mengatakan pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan tumbuhan tidak hanya bertujuan memastikan kelancaran pengiriman, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap ketentuan karantina.

Advertisement "Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran lalu lintas komoditas, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap media pembawa hewan dan tumbuhan memenuhi ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menjelaskan, temuan tersebut diperoleh ketika petugas melakukan pemeriksaan langsung di atas kapal. Seluruh barang yang tidak memenuhi persyaratan kemudian ditahan untuk menjalani penanganan sesuai ketentuan.

Purwadi menegaskan, pengawasan lalu lintas hewan dan tumbuhan di pintu masuk maupun keluar wilayah Maluku menjadi bagian penting dalam upaya mencegah perdagangan ilegal dan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.

Menurutnya, pengangkutan satwa dan tumbuhan tanpa dokumen resmi berpotensi mengancam kelestarian sumber daya alam. Terlebih apabila komoditas tersebut diperdagangkan atau dipindahkan tanpa pengawasan instansi yang berwenang.

Untuk mengantisipasi pelanggaran serupa, BKHIT Maluku terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah pelanggaran dalam lalu lintas media pembawa hewan dan tumbuhan.

Setelah diamankan petugas karantina, tiga burung nuri perkici pelangi, lima batang tanaman santigi, dan dua awetan tanduk rusa tersebut diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Ambon untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangannya.

Purwadi mengatakan perlindungan kekayaan hayati membutuhkan pengawasan terpadu dan kolaborasi antarlembaga. Upaya tersebut dinilai penting, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku yang mengandalkan transportasi laut sebagai jalur utama mobilitas barang dan orang.