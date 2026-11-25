PONTIANAK POST – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) menggagalkan dua upaya peredaran narkotika pada Minggu (22/11). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sekitar 31,8 kilogram sabu, dan 4.987 butir ekstasi serta mengamankan tiga orang tersangka.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial D, F, dan MN. Mereka diduga berperan sebagai perantara atau kurir narkotika. Pengungkapan dua kasus ini disampaikan Dirresnarkoba Polda Kalbar, Kombes Pol Prasetiyo Adhi Wibowo dalam konferensi pers bersama awak media, Rabu (25/11) pagi.

Prasetiyo menjelaskan, kasus pertama terungkap di tepi Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, sekitar pukul 10.20 WIB. Petugas mengamankan D yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario. Dari penggeledahan, ditemukan 10 bungkus sabu dengan berat netto 10.001,60 gram yang disimpan dalam dua tas.

Sementara pengungkapan kedua dilakukan sekitar pukul 18.00 WIB di depan Rumah Makan Ranah Minang, Jalan Ahmad Yani, Desa Cempedak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Polisi mengamankan F dan MN yang merupakan penumpang bus Damri tujuan Pontianak-Palangkaraya.

Dari barang bawaan keduanya, petugas menemukan sabu dengan berat netto 21.838,02 gram serta 4.987 butir ekstasi seberat 1.780,01 gram. Polisi juga menyita uang tunai Rp1.411.000, dua tiket bus Damri, dan empat unit telepon genggam.

Advertisement Menurut Prasetiyo, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman narkotika dari Malaysia ke Kalbar serta pengiriman sabu, dan ekstasi dari Pontianak menuju Kalimantan Tengah (Kalteng).

Berdasarkan pemeriksaan sementara, narkotika yang hendak dikirim ke Kalteng berasal dari Pontianak, sedangkan sumber barangnya diduga berasal dari Malaysia. Polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk pihak yang memerintahkan pengiriman tersebut.

"Kami akan berkonsultasi serta berkomunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Karena memang ada warga negara asing yang muncul dalam proses pemeriksaan dan memerintahkan pengiriman barang ini," ungkapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan atau Pasal 609 Ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026. Khusus perkara kedua, turut diterapkan Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.