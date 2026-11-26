PONTIANAK POST – Kedekatan pertemanan dimanfaatkan seorang pria berinisial AH alias HE untuk melancarkan pengiriman emas hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dari Kalimantan Barat (Kalbar) ke Serang, Banten. Ia menitipkan belasan keping emas kepada seorang temannya yang hendak bepergian menggunakan pesawat. Temannya itu bahkan mengaku tidak mengetahui bahwa barang yang dititipkan merupakan emas hasil tambang ilegal.

Upaya pengiriman emas dengan total berat sekitar 3,4 kilogram tersebut akhirnya digagalkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar. Polisi mengamankan 16 keping emas dalam berbagai bentuk dengan nilai ekonomis diperkirakan mencapai Rp7 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin mengungkapkan, tersangka AH memanfaatkan hubungan pertemanan dengan saksi berinisial AA alias A. Keduanya tergabung dalam kelompok kegiatan pengajian yang sama.

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Menurut Burhanuddin, saksi AA tidak mengetahui aktivitas tersangka yang berkaitan dengan perdagangan emas ilegal. Ia hanya diminta membawakan barang karena menganggap orang yang menitipkan tersebut merupakan temannya.

"Hubungan tersangka dengan saksi ini pertemanan, salah satu kelompok pengajian. Saksi atau AA tidak tahu aktivitas tersangka AH terkait perdagangan emas ilegal ini. Dia hanya dititipkan barang karena kedekatan sebagai teman dalam satu kegiatan. Tidak diiming-imingi apa-apa. Karena merasa teman, dititipkan barang sehingga mau membawakan," ungkap Burhanuddin saat konferensi pers bersama sejumlah awak media di Mapolda Kalbar, Kamis (26/11).

Advertisement Pengungkapan kasus ini bermula pada Jumat (20/11) sekitar pukul 17.30 WIB. Saat itu, petugas mendapatkan informasi bahwa petugas keamanan penerbangan (Avsec) Bandara Supadio telah mengamankan seseorang yang membawa sejumlah keping emas di dalam bagasi.

Orang tersebut kemudian diserahkan ke Polsek Bandara Supadio. Tim Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar yang menerima informasi langsung melakukan penyelidikan, dan mengamankan AA beserta barang bukti.

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Dari pemeriksaan awal, diketahui emas tersebut bukan milik AA, melainkan milik AH. Emas itu rencananya dibawa menggunakan transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan tujuan akhir Kota Serang, Provinsi Banten, sesuai arahan tersangka.

Polisi kemudian mengembangkan penyelidikan hingga berhasil menangkap AH di wilayah Pontianak. Tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Polda Kalbar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Burhanuddin menjelaskan, emas tersebut diduga berasal dari aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan tersangka selama dua bulan, yakni September hingga November 2026, di Dusun Sekinyak, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.