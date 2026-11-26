Dirreskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin memperlihatkan barang bukti 16 keping emas dengan berat sekitar 3,4 kilogram hasil pengungkapan kasus dugaan perdagangan emas ilegal di Mapolda Kalbar, Kamis (26/11). (IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST)

PONTIANAK POST – Polda Kalimantan Barat mengungkap dugaan pengiriman 3,4 kilogram emas ilegal melalui Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Dalam kasus yang ditaksir bernilai sekitar Rp7 miliar tersebut, polisi menetapkan pemilik emas berinisial AA alias AE sebagai tersangka.

Advertisement Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengatakan, barang bukti yang diamankan berupa 16 keping emas dengan berat sekitar 3.400 gram.

“Barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 16 keping emas dalam berbagai bentuk, dengan berat kurang lebih 3.400 gram atau 3,4 kilogram,” kata Burhanuddin di Pontianak, Kamis (26/11).

Pengungkapan kasus bermula pada Jumat (20/11) sekitar pukul 17.30 WIB. Saat itu, petugas Aviation Security (Avsec) menemukan kepingan yang diduga emas di dalam tas atau koper milik seorang penumpang berinisial AA saat pemeriksaan di terminal keberangkatan Bandara Supadio.

Advertisement Petugas Subdit Tindak Pidana Tertentu kemudian mengamankan penumpang tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Hasil pemeriksaan memastikan barang tersebut merupakan logam mulia atau emas. Selain 16 keping emas, kami juga menyita satu unit telepon genggam dan satu lembar kartu naik pesawat (boarding pass)," ujarnya.

Burhanuddin menjelaskan, penumpang berinisial AA mengaku hanya diminta membawa barang titipan dari seseorang berinisial AA alias AE. Penumpang tersebut mengaku tidak mengetahui isi barang yang dibawanya karena sudah ada orang yang akan menerima titipan itu.

Dari hasil pengembangan, polisi kemudian mengamankan AA alias AE. Orang tersebut mengakui bahwa emas yang ditemukan di Bandara Supadio merupakan miliknya.

"Penyidik menetapkan AA alias AE sebagai tersangka, sedangkan penumpang yang membawa emas berstatus saksi," katanya.

Diduga Libatkan 200 Pekerja Tambang Ilegal

Burhanuddin mengatakan, tersangka diduga menjalankan aktivitas pertambangan ilegal dengan melibatkan sekitar 200 pekerja. Hasil tambang tersebut kemudian diolah menjadi emas setengah jadi sebelum dikirim melalui perantara.

“Hasil tambang inilah dia olah, dia proses, sehingga menjadi barang setengah jadi ini. Kemudian dengan cara memperdaya orang lain, dia titipkan kepada temannya barang tersebut untuk dibawa ke Serang dengan nilai ekonomisnya sekitar Rp7 miliar,” katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, emas tersebut awalnya dititipkan kepada saksi di sebuah masjid di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya, emas dibawa ke Bandara Supadio untuk diterbangkan ke Jakarta sebelum diteruskan ke Serang, Provinsi Banten, untuk diserahkan kepada pemiliknya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.