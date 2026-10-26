Resmi Dimulai! Operasi Patuh Kapuas 2026 Incar 11 Pelanggaran Lalu Lintas di Kubu Raya

PONTIANAK POST – Sebanyak 11 jenis pelanggaran lalu lintas menjadi sasaran Operasi Patuh Kapuas 2026 yang digelar Polres Kubu Raya mulai 26 Oktober hingga 8 November mendatang. Polisi mengedepankan edukasi dan pendekatan humanis untuk meningkatkan kepatuhan pengendara sekaligus menekan risiko kecelakaan.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan, operasi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan menekan risiko kecelakaan.

“Operasi Patuh Kapuas tahun 2026, Polres Kubu Raya mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” kata Rensa usai memimpin apel Operasi Patuh Kapuas 2026 di Lapangan Apel Polres Kubu Raya, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Senin (26/10).

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Sebanyak 11 pelanggaran menjadi sasaran operasi. Di antaranya, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melanggar marka atau rambu, serta menerobos lampu merah.

Polisi juga menindak pengendara yang melebihi batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan membawa penumpang sepeda motor melebihi ketentuan. Sasaran lainnya meliputi penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai aturan, knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, serta parkir tidak pada tempatnya, termasuk di trotoar.

Advertisement Rensa menjelaskan, operasi dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yakni preemtif, preventif, dan penegakan hukum. Upaya preemtif dan preventif dilakukan melalui sosialisasi serta edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Edukasi juga menyasar lingkungan sekolah melalui kegiatan safety riding dan safety driving. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini.

Sementara itu, penegakan hukum dilakukan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), pemantauan kamera CCTV di sejumlah ruas jalan, serta penindakan manual oleh petugas di lapangan.

Dalam operasi tersebut, Polres Kubu Raya mengerahkan 40 personel gabungan dengan melibatkan TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kubu Raya, dan instansi terkait lainnya.

“Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat secara mandiri,” ujar Rensa.