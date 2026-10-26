53 Gerai KDMP di Kubu Raya Siap Beroperasi, Pemda Verifikasi Perizinan dan Status Lahan

PONTIANAK POST – Sebanyak 53 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah terbangun di Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah daerah kini memverifikasi kelengkapan administrasi, perizinan, dan status kepemilikan lahan agar gerai-gerai tersebut dapat segera beroperasi.

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan, verifikasi dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Pemeriksaan mencakup dokumen perizinan, status kepemilikan lahan, serta persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum gerai dibuka.

“Kami sudah melakukan rapat beberapa waktu lalu. Persyaratan setiap gerai diverifikasi oleh OPD terkait, mulai dari perizinan, kepemilikan lahan, hingga persyaratan lainnya. Alhamdulillah, prosesnya berjalan lancar,” kata Sukiryanto kepada Pontianak Post di Sungai Raya, Minggu (25/10).

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Ia berharap seluruh tahapan persiapan segera rampung sehingga gerai KDMP dapat diresmikan dan mulai melayani masyarakat sesuai arahan pemerintah pusat.

Menurut Sukiryanto, keberadaan KDMP dinantikan masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Koperasi tersebut diharapkan mempermudah warga memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus menempuh jarak jauh.

Advertisement Selain mendekatkan akses belanja, KDMP diharapkan menawarkan harga barang yang lebih terjangkau. Sukiryanto menilai, penjualan secara grosir berpotensi membuat harga barang di gerai koperasi lebih rendah dibandingkan dengan harga di sejumlah jaringan minimarket.

“Kami berharap nanti kalau ada penjualan grosir di KDMP, harganya bisa lebih rendah. Dengan begitu, masyarakat dapat berbelanja lebih dekat dan lebih murah,” ujarnya.

Sukiryanto berharap keberadaan 53 gerai KDMP dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap kebutuhan sehari-hari.