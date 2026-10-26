Narkoba Kubu Raya, Kapolres Kubu Raya, Rensa Sastika, pencegahan narkoba, Call Center Polri 110

PONTIANAK POST - Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengajak masyarakat memperkuat pengawasan di lingkungan tempat tinggal dan keluarga untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Ia meminta warga segera melaporkan dugaan peredaran atau penyalahgunaan narkoba kepada kepolisian.

“Jangan sampai narkoba masuk dan merusak keluarga kita. Mari bersama-sama meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan keluarga serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan peredaran atau penyalahgunaan narkoba,” kata Rensa seusai salat Subuh berjemaah di Masjid Darrunajah, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (24/10).

Menurut Rensa, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan penindakan kepolisian. Pengawasan keluarga dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan juga diperlukan untuk mencegah peredaran narkotika semakin meluas.

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Ia mengatakan, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan. Dampaknya juga dapat meluas ke kehidupan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan, serta berpotensi berkaitan dengan tindak kriminal.

Rensa meminta masyarakat tidak mengabaikan aktivitas mencurigakan. Informasi dari warga dapat membantu kepolisian melakukan pencegahan maupun penanganan lebih cepat.

Advertisement Untuk memudahkan pelaporan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110. Layanan tersebut dapat digunakan secara gratis untuk melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).