Pemkab Kubu Raya Tetapkan Lima Agenda Keagamaan Tahunan, Sujiwo Ajak Pesantren Bersinergi

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki lima agenda keagamaan tahunan untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong partisipasi masyarakat. Selain menjalankan agenda tersebut, pemerintah daerah berupaya melanjutkan dukungan bagi pondok pesantren, rumah ibadah, dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai kemampuan anggaran.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, lima agenda keagamaan itu meliputi pawai obor menjelang Ramadan, Gema Idulfitri, peringatan Hari Santri Nasional, Selawat Akbar, dan kegiatan menyambut Tahun Baru Hijriah.

Menurut dia, agenda tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kehidupan keagamaan sekaligus mempererat hubungan dengan ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren, dan organisasi keagamaan.

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“Lima agenda keagamaan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga semangat kebersamaan dan mendukung kehidupan keagamaan masyarakat,” kata Sujiwo seusai ramah tamah Hari Santri Nasional di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (22/10).

Selain lima agenda tersebut, Pemkab Kubu Raya juga mendata dan berkoordinasi dengan penyelenggara kegiatan keagamaan lainnya, termasuk kegiatan Natal bersama. Langkah ini dilakukan untuk memperluas dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan di masyarakat.

Advertisement Sujiwo juga mengajak pimpinan pondok pesantren menjaga kekompakan dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah agar berbagai program keagamaan dapat berjalan berkelanjutan. Menurut dia, dukungan terhadap kegiatan keagamaan perlu diiringi komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Di sisi lain, Pemkab Kubu Raya berkomitmen melanjutkan bantuan bagi pondok pesantren dan rumah ibadah, termasuk melalui hibah sosial. Sujiwo meminta pengelola pesantren melengkapi persyaratan administrasi agar penyaluran bantuan dapat diproses sesuai ketentuan.

“Insyaallah, kita tuntaskan berkaitan dengan hibah,” ujarnya.

Sujiwo mengakui keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menuntut pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas. Meski demikian, dukungan bagi pesantren, rumah ibadah, dan kegiatan keagamaan tetap diupayakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

Ia menegaskan, setiap program pemerintah harus mengedepankan asas manfaat, prioritas, dan keadilan agar anggaran yang digunakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.