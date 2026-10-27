DPRD Kubu Raya Bakal Audiensi dengan DPR RI, Perjuangkan Solusi Kelangkaan Solar di Batu Ampar

PONTIANAK POST — DPRD Kabupaten Kubu Raya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat Kecamatan Batu Ampar terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, pemadaman listrik berulang, dan kenaikan tarif angkutan sungai. Salah satu langkah yang direncanakan adalah audiensi dengan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi warga, termasuk usulan revisi regulasi penyaluran BBM.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Jainal Abidin mengatakan, persoalan tersebut dibahas dalam audiensi bersama perwakilan masyarakat Desa Batu Ampar yang dihadiri Bupati Kubu Raya Sujiwo di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kubu Raya, Senin (26/10).

Aspirasi itu sebelumnya disampaikan puluhan warga Batu Ampar bersama perwakilan Serikat Pemuda Desa Batu Ampar. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi berbagai persoalan yang dinilai membebani masyarakat pesisir.

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Jainal mengatakan, pihaknya telah meneruskan aspirasi masyarakat ke rapat paripurna agar mendapat tanggapan dari pemerintah daerah.

“Berkaitan dengan tarif angkutan sungai, Pak Bupati sudah menyampaikan akan membatalkan kebijakan tersebut dan kembali pada SK yang sudah ada,” ujarnya.

Advertisement Menurut Jainal, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah mendapat tanggapan dalam rapat tersebut. Sementara itu, kelangkaan solar membutuhkan penanganan lebih lanjut karena berkaitan dengan regulasi distribusi BBM yang berada dalam kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Untuk mengantisipasi kendala penyaluran BBM di wilayah pesisir, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna membahas langkah penanganan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Selanjutnya, DPRD bersama pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat berencana beraudiensi dengan DPR RI. Pertemuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk usulan revisi regulasi BPH Migas terkait penyaluran BBM.

Jainal berharap koordinasi lintas pemerintahan tersebut dapat menghasilkan solusi bagi masyarakat pesisir, terutama untuk menjamin ketersediaan solar dan kelancaran transportasi sungai yang menunjang aktivitas sehari-hari warga.

Selain persoalan BBM dan tarif angkutan sungai, pemadaman listrik berulang yang dikeluhkan masyarakat Batu Ampar juga memerlukan tindak lanjut bersama instansi terkait agar gangguan pasokan listrik di wilayah tersebut dapat ditangani.(ash)