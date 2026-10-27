Tarif Angkutan Air Rasau Jaya–Batu Ampar Batal Naik, Sujiwo Minta Pertamina dan PLN Bertindak

PONTIANAK POST — Bupati Kubu Raya Sujiwo memastikan kenaikan tarif angkutan air rute Rasau Jaya–Batu Ampar dibatalkan setelah puluhan warga Kecamatan Batu Ampar menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya, Senin (26/10).

Dalam aksi damai tersebut, warga juga mengeluhkan pemadaman listrik berulang, kelangkaan solar, dan aktivitas pertambangan galian C oleh PT Alam Sekitar Jaya (ASJ).

Salah seorang warga Desa Padang Tikar II, Kecamatan Batu Ampar, Endank Kuswoyo, mengatakan tarif angkutan air rute Rasau Jaya–Batu Ampar sebelumnya Rp60.000 per orang, tetapi kini naik menjadi Rp80.000 per orang.

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“Kenaikan tarif angkutan air ini sangat membebani warga, terutama mereka yang berpenghasilan rendah,” kata Endank.

Menurut dia, sejumlah persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut telah lama dirasakan masyarakat, tetapi belum mendapat penyelesaian sesuai harapan. Warga berharap penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah dan DPRD dapat mendorong langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan dasar dan menekan beban biaya hidup masyarakat pesisir.

Advertisement “Permasalahan ini sudah lama dirasakan masyarakat. Kami berharap melalui penyampaian aspirasi ini, pemerintah daerah bisa membantu mencarikan solusi agar sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat bisa teratasi dengan baik,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sujiwo mengatakan kenaikan tarif angkutan air tidak memiliki dasar penetapan yang sesuai ketentuan karena tidak tercantum dalam surat keputusan (SK) bupati.

Namun, ia menilai kenaikan tarif juga berkaitan dengan kesulitan operator angkutan memperoleh bahan bakar minyak (BBM). Kalaupun tersedia, harga solar yang harus dibeli dinilai mahal. Karena itu, Sujiwo meminta Pertamina menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang wajar agar pembatalan kenaikan tarif tidak menimbulkan persoalan baru.

“Setelah tarif kita batalkan, saya minta Pertamina harus hadir. Jangan sampai muncul masalah sosial karena masyarakat kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Sujiwo setelah menerima massa bersama anggota DPRD Kubu Raya dan perwakilan instansi terkait.

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu juga dihadiri perwakilan PLN dan Pertamina. Sebanyak 132 personel Polres Kubu Raya dikerahkan untuk mengawal penyampaian aspirasi.