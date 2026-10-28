Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kubu Raya

Jembatan Gantung Simpang Kanan Diresmikan, Akses Empat Desa di Kubu Raya Kini Lebih Mudah

A
Penulis: Ashri Isnaini
Bupati Kubu Raya Sujiwo bersama Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie dan Kepala BPJN Kalbar Chandra Syah Parmance meresmikan Jembatan Gantung Simpang Kanan di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Selasa (27/10). (PROKOPIM KKR)
Bupati Kubu Raya Sujiwo bersama Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie dan Kepala BPJN Kalbar Chandra Syah Parmance meresmikan Jembatan Gantung Simpang Kanan di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Selasa (27/10). (PROKOPIM KKR)

Advertisement

PONTIANAK POST – Jembatan Gantung Simpang Kanan di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, mulai digunakan setelah diresmikan Bupati Kubu Raya Sujiwo, Selasa (27/10). Jembatan sepanjang 120 meter itu menghubungkan empat desa.

Jembatan ini diharapkan mempermudah mobilitas warga, memangkas waktu tempuh ke Pontianak, dan memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengapresiasi pembangunan jembatan tersebut. Sebelumnya, warga harus menggunakan rakit untuk menyeberang.

“Dengan tersedianya akses penghubung ini, mobilitas warga menjadi lebih praktis, waktu perjalanan menuju Pontianak dapat dipangkas, dan distribusi hasil produksi masyarakat diharapkan semakin lancar,” kata Syarif seusai peresmian bersama Sujiwo.

Advertisement

Baca Juga: Jembatan Garuda Pontianak Belum Pasti, DPRD Kalbar Dorong Perbaikan Dermaga Feri Bardan–Siantan

Menurut Syarif, pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jembatan yang terhubung dengan jalan itu juga dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan.

Akses transportasi yang lebih mudah diharapkan memperlancar perdagangan, meningkatkan nilai kawasan, dan membuka peluang usaha baru. Syarif juga mengajak masyarakat mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan, baik dari sisi ekonomi maupun kehidupan sosial dan budaya.

Advertisement

Sementara itu, Sujiwo berterima kasih kepada Syarif Abdullah atas upayanya memperjuangkan pembangunan Jembatan Gantung Simpang Kanan. Menurut dia, jembatan tersebut berperan penting dalam memperkuat konektivitas wilayah dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kubu Raya, khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Simpang Kanan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syarif Abdullah yang telah berikhtiar memperjuangkan terwujudnya jembatan ini. Keberadaannya sangat membantu masyarakat, terutama dalam membuka akses dan menggerakkan perekonomian,” ujar Sujiwo.

Baca Juga: MADN dan Tim Nafas Salurkan Bantuan Suparman Berupa Air Mineral untuk Warga di Sungai Ambawang

Sujiwo menjelaskan, pembangunan jembatan sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat jalan poros ekonomi. Konektivitas jalan dan jembatan diharapkan mempermudah masyarakat memasarkan hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan ke berbagai wilayah.

Menurut dia, jalan poros ekonomi dibangun untuk memperlancar arus barang dan jasa sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil produksi masyarakat.

“Kalau jalannya sudah mulus dan jembatan-jembatan seperti ini sudah terhubung, masyarakat akan lebih mudah memasarkan hasil kebun, hasil tani, dan hasil pertanian. Bahkan, hasil laut dari wilayah Kubu dan Teluk Pakedai juga akan lebih mudah didistribusikan,” jelasnya.

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

DPRD Kubu Raya Bakal Audiensi dengan DPR RI, Perjuangkan Solusi Kelangkaan Solar di Batu Ampar

DPRD Kubu Raya Bakal Audiensi dengan DPR RI, Perjuangkan Solusi Kelangkaan Solar di Batu Ampar

DPRD Kubu Raya akan mengawal keluhan warga Batu Ampar soal kelangkaan solar, pemadaman listrik, dan tarif angkutan sungai.

Pemkab Kubu Raya Tetapkan Lima Agenda Keagamaan Tahunan, Sujiwo Ajak Pesantren Bersinergi

Pemkab Kubu Raya Tetapkan Lima Agenda Keagamaan Tahunan, Sujiwo Ajak Pesantren Bersinergi

Pemkab Kubu Raya menetapkan lima agenda keagamaan tahunan. Sujiwo juga mendorong kerja sama pesantren dan pemerintah daerah.

Narkoba Kubu Raya, Kapolres Kubu Raya, Rensa Sastika, pencegahan narkoba, Call Center Polri 110

Narkoba Kubu Raya, Kapolres Kubu Raya, Rensa Sastika, pencegahan narkoba, Call Center Polri 110

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika mengajak warga mengawasi lingkungan dan keluarga serta melaporkan dugaan peredaran narkoba.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer