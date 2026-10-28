Jembatan Gantung Simpang Kanan Diresmikan, Akses Empat Desa di Kubu Raya Kini Lebih Mudah

PONTIANAK POST – Jembatan Gantung Simpang Kanan di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, mulai digunakan setelah diresmikan Bupati Kubu Raya Sujiwo, Selasa (27/10). Jembatan sepanjang 120 meter itu menghubungkan empat desa.

Jembatan ini diharapkan mempermudah mobilitas warga, memangkas waktu tempuh ke Pontianak, dan memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengapresiasi pembangunan jembatan tersebut. Sebelumnya, warga harus menggunakan rakit untuk menyeberang.

“Dengan tersedianya akses penghubung ini, mobilitas warga menjadi lebih praktis, waktu perjalanan menuju Pontianak dapat dipangkas, dan distribusi hasil produksi masyarakat diharapkan semakin lancar,” kata Syarif seusai peresmian bersama Sujiwo.

Menurut Syarif, pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jembatan yang terhubung dengan jalan itu juga dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan.

Akses transportasi yang lebih mudah diharapkan memperlancar perdagangan, meningkatkan nilai kawasan, dan membuka peluang usaha baru. Syarif juga mengajak masyarakat mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan, baik dari sisi ekonomi maupun kehidupan sosial dan budaya.

Advertisement Sementara itu, Sujiwo berterima kasih kepada Syarif Abdullah atas upayanya memperjuangkan pembangunan Jembatan Gantung Simpang Kanan. Menurut dia, jembatan tersebut berperan penting dalam memperkuat konektivitas wilayah dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kubu Raya, khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Simpang Kanan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syarif Abdullah yang telah berikhtiar memperjuangkan terwujudnya jembatan ini. Keberadaannya sangat membantu masyarakat, terutama dalam membuka akses dan menggerakkan perekonomian,” ujar Sujiwo.

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Sujiwo menjelaskan, pembangunan jembatan sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat jalan poros ekonomi. Konektivitas jalan dan jembatan diharapkan mempermudah masyarakat memasarkan hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan ke berbagai wilayah.

Menurut dia, jalan poros ekonomi dibangun untuk memperlancar arus barang dan jasa sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil produksi masyarakat.

“Kalau jalannya sudah mulus dan jembatan-jembatan seperti ini sudah terhubung, masyarakat akan lebih mudah memasarkan hasil kebun, hasil tani, dan hasil pertanian. Bahkan, hasil laut dari wilayah Kubu dan Teluk Pakedai juga akan lebih mudah didistribusikan,” jelasnya.