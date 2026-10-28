Wakapolres Kubu Raya Ajak Pelajar Cegah Perundungan dan Jauhi Narkotika di Sekolah

PONTIANAK POST - Wakapolres Kubu Raya Kompol Andri Syahroni mengingatkan pelajar untuk menjauhi perundungan (bullying) dan penyalahgunaan narkotika. Kedua perilaku tersebut dapat mengganggu pendidikan, memicu persoalan hukum, dan menghambat masa depan pelajar.

Pesan itu disampaikan Andri saat memberikan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di SMAN 1 Sungai Ambawang, Senin (26/10).

Andri mengatakan, sekolah harus menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh siswa untuk belajar dan mengembangkan diri. Karena itu, pelajar diminta menjaga hubungan baik antarteman dan tidak menjadikan perbedaan tingkat kelas sebagai alasan untuk melakukan perundungan.

Advertisement Baca Juga: Jembatan Gantung Simpang Kanan Diresmikan, Akses Empat Desa di Kubu Raya Kini Lebih Mudah

“Pelajar harus memiliki cita-cita dan mempersiapkan diri sejak sekarang. Jangan sampai kesempatan untuk meraih masa depan justru terganggu oleh bullying, narkotika, maupun perilaku lain yang dapat merugikan diri sendiri,” kata Andri.

Dia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika berisiko menimbulkan persoalan hukum, mengganggu pendidikan, dan menghambat kesempatan pelajar meraih cita-cita.

Advertisement Andri meminta siswa menaati aturan, memilih lingkungan pergaulan yang baik, serta berani menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Pelajar juga diingatkan untuk memperkuat ketahanan diri melalui kegiatan positif dan ibadah.

Selain itu, siswa didorong mempersiapkan masa depan sejak bangku sekolah. Keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau sekolah kedinasan perlu diimbangi dengan persiapan akademik, fisik, dan kedisiplinan.

Andri turut mengingatkan pentingnya mengatur waktu untuk belajar, beristirahat, beribadah, dan mengikuti kegiatan bermanfaat. Penggunaan waktu untuk bermain gim juga perlu dibatasi agar tidak mengganggu kewajiban belajar.