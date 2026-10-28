Kubu Raya Siapkan Skema Penguatan 39 Ribu UMKM melalui KDMP dan Perumda Niaga Usaha

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyiapkan skema penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembinaan terarah dan penguatan kelembagaan. Sebanyak 39 ribu UMKM yang disebut telah memiliki legalitas dan perizinan lengkap didorong bergabung dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat daya saing dan memperluas akses pasar.

Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan, pengembangan UMKM menjadi salah satu langkah untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menurut Yusran, penguatan UMKM sejalan dengan kebijakan Presiden dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, perlu memberikan manfaat lebih luas, termasuk bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari usaha berskala kecil.

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“Jangan hanya terfokus pada satu atau dua industri besar. Potensi UMKM juga harus kita dorong, terlebih di tengah kondisi Kubu Raya yang menghadapi peningkatan pengangguran terbuka,” ujarnya di Sungai Raya, Selasa (27/10).

Yusran menjelaskan, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan aset, tetapi juga kemampuan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena itu, UMKM perlu mendapat pembinaan dan dukungan agar berkembang menjadi sumber penghidupan yang produktif.

Advertisement Untuk memperkuat sektor tersebut, Pemkab Kubu Raya merancang pola pembinaan dengan menempatkan KDMP sebagai wadah konsolidasi pelaku UMKM. Melalui skema ini, pelaku usaha diharapkan dapat bekerja sama, memperkuat posisi tawar, dan meningkatkan kemampuan menghadapi persaingan pasar.

Yusran menyebutkan, sekitar 39 ribu UMKM di Kubu Raya telah memiliki legalitas dan perizinan lengkap. Pemerintah daerah berharap para pelaku usaha tersebut bergabung dengan KDMP agar pengembangan usaha berlangsung lebih terarah dan terorganisasi.

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Selain melalui KDMP, Pemkab Kubu Raya juga merencanakan penyiapan Perumda Niaga Usaha untuk memperkuat kelembagaan usaha pada tingkat yang lebih luas.

Dalam skema tersebut, KDMP direncanakan menjadi wadah konsolidasi UMKM, sedangkan Perumda Niaga Usaha diproyeksikan membantu memperluas pemasaran produk lokal hingga ke luar Kabupaten Kubu Raya.

Menurut Yusran, pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara mandiri kerap menghadapi keterbatasan saat bersaing di pasar yang lebih luas. Kerja sama dan penguatan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan akses pasar serta daya saing pelaku usaha.