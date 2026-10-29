Sujiwo Batalkan Kenaikan Tarif Angkutan Air Rasau Jaya–Batu Ampar Usai Warga Menggelar Aksi

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo membatalkan kenaikan tarif angkutan air rute Rasau Jaya–Batu Ampar menyusul tuntutan masyarakat dalam aksi damai di Kantor DPRD Kubu Raya, Senin (26/10). Selain tarif angkutan, pemerintah daerah menindaklanjuti aspirasi warga terkait pelayanan listrik, aktivitas tambang galian C oleh PT Alam Sekitar Jaya (ASJ), dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Keputusan tersebut disampaikan Sujiwo setelah memimpin rapat koordinasi bersama pihak terkait di Ruang Pamong Praja I, Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa sore (27/10). Rapat itu melibatkan perwakilan masyarakat, PT PLN (Persero), Pertamina, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pihak parlemen Kubu Raya.

Sujiwo mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat Kecamatan Batu Ampar bersama mahasiswa. Menurut dia, jumlah warga yang menyampaikan tuntutan tidak menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang mereka hadapi.

“Namanya suara rakyat harus kita akomodir,” tegasnya.

Dari empat persoalan yang dibahas, tiga di antaranya telah menghasilkan langkah tindak lanjut. Sementara itu, persoalan penyaluran BBM bersubsidi masih dibahas bersama pihak terkait.

Advertisement Terkait tarif angkutan air, Sujiwo menjelaskan, kenaikan sebelumnya ditetapkan oleh asosiasi transportasi umum. Kebijakan itu dipicu kesulitan operator mendapatkan BBM. Ketika tersedia, harga BBM yang diperoleh dinilai cukup tinggi sehingga membebani biaya operasional dan mengancam keberlangsungan layanan transportasi.

Namun, menurut Sujiwo, tarif tersebut belum memiliki dasar hukum yang memadai karena nominalnya tidak tercantum dalam peraturan bupati tentang tarif angkutan umum.

“Karena memang keinginan masyarakat untuk dibatalkan, ya kita batalkan. Pertimbangannya karena tarif itu masuk kategori ilegal, karena tidak tercantum nominalnya di dalam peraturan bupati,” ujarnya.

Pemerintah daerah akan mengkaji kembali kemungkinan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan biaya operasional. Jika kenaikan dinilai diperlukan, penetapannya harus melalui mekanisme yang sah dan dicantumkan dalam peraturan bupati.

Sujiwo mengingatkan, pembatalan kenaikan tarif belum tentu menyelesaikan persoalan transportasi. Operator berpotensi menghentikan layanan jika biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan. Karena itu, dia meminta Pertamina turut mencari solusi agar pasokan BBM bagi angkutan di wilayah tersebut terpenuhi.