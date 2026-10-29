Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Sujiwo Dorong Generasi Muda Ikut Membangun Kubu Raya

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo mengajak generasi muda berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan mengawal program pemerintah, menyebarluaskan informasi yang benar, dan mengedukasi masyarakat. Ajakan itu disampaikan seusai memimpin Apel Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (28/10).

Apel tersebut diikuti Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pelajar, organisasi kepemudaan (OKP), organisasi kemasyarakatan (ormas), serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Sujiwo mengatakan, pemuda memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan. Karena itu, generasi muda perlu mengambil peran nyata melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

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“Pemuda itu hebat, pemuda itu dahsyat, pemuda itu masa depan,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan pesan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tentang besarnya kekuatan generasi muda. Menurut Sujiwo, pesan tersebut menunjukkan bahwa generasi muda dapat membawa perubahan apabila memiliki semangat, tekad, dan kemauan untuk bergerak bersama.

Advertisement “Cukup berikan aku sepuluh pemuda, maka niscaya akan kuguncang dunia,” ujarnya, mengutip pesan Soekarno.

Sujiwo mengajak organisasi kepemudaan dan berbagai elemen generasi muda membangun kolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung program pembangunan daerah. Kontribusi tersebut, antara lain, dapat dilakukan dengan mengawal pelaksanaan program pemerintah, menyebarluaskan informasi yang benar, serta berpartisipasi dalam kegiatan edukasi publik.

Dia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan dan ormas di Kubu Raya. Dukungan itu diharapkan memperkuat partisipasi masyarakat dan mendorong organisasi berkontribusi bagi kepentingan publik.

Menurut Sujiwo, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menutup ruang dukungan bagi organisasi yang menjalankan kegiatan bermanfaat. Namun, setiap pengajuan bantuan harus memenuhi persyaratan dan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan.

“Sepanjang persyaratannya dipenuhi, tahapannya dilalui, dan bantuan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah akan memberikan perhatian,” katanya.