Polres Kubu Raya Gandeng Ojol dan Komunitas Motor Jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

PONTIANAK POST – Kapolres Kubu Raya, AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengingatkan pengemudi ojek online (Ojol) agar tidak mengabaikan keselamatan demi mengejar target pesanan.

Pesan tersebut disampaikan saat puluhan pengemudi ojol dan komunitas motor mengikuti pelatihan Keselamatan Berkendara atau Safety Riding yang digelar Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kubu Raya di lapangan uji praktik Surat Izin Mengemudi (SIM) Satpas Polres Kubu Raya, Kamis (29/10).

Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sekaligus menekan risiko kecelakaan di jalan raya dan merupakan bagian dari Operasi Patuh Kapuas 2026.

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Peserta berasal dari sejumlah layanan transportasi dan pengantaran daring, yakni Grab, Gojek, Maxim, ShopeeFood, KiteAntar, serta komunitas motor.

Dalam pelatihan tersebut, petugas memberikan edukasi mengenai penggunaan helm berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI), kelengkapan dokumen kendaraan, kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, serta etika berkendara. Peserta juga mengikuti praktik berkendara dengan pengawasan petugas untuk memahami dan menerapkan teknik berkendara yang aman.

Advertisement Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan, keterlibatan pengemudi ojol dan komunitas motor penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Pasalnya, kelompok tersebut memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan jalan raya untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Polisi bersama masyarakat, wujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan berkeselamatan. Ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral bagi kita semua. Polri tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan mitra strategis, termasuk rekan-rekan ojol dan komunitas motor yang setiap hari bersentuhan langsung dengan dinamika lalu lintas,” kata Rensa kepada awak media, Kamis siang (29/10).

Menurut dia, kecelakaan lalu lintas dapat berawal dari pelanggaran yang dianggap sepele. Karena itu, setiap pengendara perlu membangun kebiasaan disiplin dan mematuhi aturan, termasuk ketika mengejar waktu untuk menyelesaikan pesanan.

Rensa secara khusus mengingatkan pengemudi ojol agar tidak mengabaikan keselamatan demi memenuhi target pekerjaan. Keselamatan harus tetap menjadi prioritas, baik ketika mengangkut penumpang maupun mengantarkan pesanan makanan.

“Keselamatan merupakan investasi yang paling utama. Ingatlah, keluarga tercinta menunggu kepulangan saudara dalam keadaan selamat,” ujarnya.