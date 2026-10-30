Bupati Sujiwo Dukung Ekspansi GM Mobil di Kubu Raya: Percepat Pergerakan Ekonomi!

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo mendukung kehadiran kantor cabang baru PT Gaya Makmur Mobil (GM Mobil) di Jalan Ahmad Yani II, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kehadiran distributor truk FAW dan XCMG tersebut dinilai dapat mendorong investasi, menggerakkan perekonomian daerah, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Dukungan itu disampaikan Sujiwo saat menghadiri peresmian kantor cabang GM Mobil, Kamis (29/10). Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terbuka terhadap dunia usaha dan investasi yang legal serta memberikan manfaat bagi negara, daerah, dan masyarakat.

Menurut Sujiwo, perkembangan sektor pertambangan, perkebunan, logistik, dan konstruksi di Kalimantan Barat turut membuka peluang bagi industri kendaraan niaga dan alat berat. Kehadiran GM Mobil diharapkan menambah pilihan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan armada operasional.

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“Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pasti hadir memberikan dukungan karena ini bagian dari investasi. Tentu akan berdampak pada pergerakan ekonomi, khususnya di bidang otomotif,” ujar Sujiwo.

Sujiwo menyampaikan, pemerintah daerah menyambut baik investasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain mendorong aktivitas ekonomi, keberadaan perusahaan juga berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan kegiatan usaha di sekitarnya.

Advertisement Atas nama pemerintah daerah, dia mengucapkan selamat atas beroperasinya kantor cabang GM Mobil di Kubu Raya. Dia berharap cabang tersebut dapat berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami mendukung dunia usaha dan investasi apa pun, selama legal dan bermanfaat bagi negara, bangsa, daerah, serta masyarakat. Apalagi jika bisa mempercepat pergerakan ekonomi dan menyerap tenaga kerja,” tegasnya.

Presiden Direktur GM Mobil Frankie S. Makaminang mengatakan Kantor cabang baru GM Mobil menghadirkan layanan terpadu 3S, yakni sales, service, dan spare parts, untuk truk FAW dan XCMG yang dipasarkan. Dengan fasilitas tersebut, pelanggan dapat memperoleh layanan penjualan unit, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan suku cadang dalam satu lokasi.

Sebelumnya, operasional GM Mobil Pontianak masih berbagi lokasi dengan PT Gaya Makmur Tractors Cabang Pontianak di Sungai Raya. “Melalui kantor cabang mandiri ini, perusahaan menargetkan pelayanan yang lebih dekat, terfokus, dan lengkap bagi pelanggan di Kalimantan Barat,” jelasnya.

Dalam peresmian tersebut, GM Mobil menampilkan dua unit andalannya, yakni XCMG XT400DT dan FAW DB290TH. Kedua unit itu diperkenalkan kepada pelanggan dan mitra bisnis sebagai bagian dari penawaran produk perusahaan untuk mendukung kebutuhan operasional di sektor usaha.