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Kubu Raya

Bawaslu Kubu Raya Dorong Perempuan Aktif Terlibat dalam Pengawasan Pemilu

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Penulis: Ashri Isnaini
Kegiatan pendidikan politik dan demokrasi yang melibatkan sejumlah organisasi perempuan di Aula Kantor Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (28/10).
Kegiatan pendidikan politik dan demokrasi yang melibatkan sejumlah organisasi perempuan di Aula Kantor Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (28/10).

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PONTIANAK POST - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya mendorong perempuan berperan aktif dalam pengawasan pemilu melalui pendidikan politik dan demokrasi yang melibatkan sejumlah organisasi perempuan di Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (28/10).

Kegiatan bertema Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis itu berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sungai Kakap. Peserta berasal dari TP PKK dan BKMT Kecamatan Sungai Kakap, PC Fatayat NU Kabupaten Kubu Raya, MD Forhati Kubu Raya, PD Nasyiatul Aisyiyah, serta unsur pemerintah kecamatan.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Yosep Harry Suyadi membuka kegiatan tersebut mewakili Ketua Bawaslu Kalbar. Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pengawasan partisipatif, terutama karena besarnya keterlibatan perempuan dalam komposisi pemilih.

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Menurut Yosep, setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dia juga mengajak peserta memastikan anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.

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“Mengawasi pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Bawaslu. Kami menyadari bahwa pengawasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan peran aktif masyarakat, termasuk organisasi perempuan,” ujarnya.

Camat Sungai Kakap Junaidi mengapresiasi Bawaslu Kubu Raya yang memilih wilayahnya sebagai lokasi kegiatan. Menurut dia, pendidikan politik penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan.

“Perempuan memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, keterlibatan mereka perlu diperkuat agar memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui forum resmi maupun organisasi di lingkungan masing-masing,” katanya.(ash)

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Editor : Rafael B. Junior
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