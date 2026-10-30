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Kubu Raya

Merasa Dirugikan Pemberitaan, Pihak SDN 39 Sungai Raya Klarifikasi Soal Dana Revitalisasi

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Penulis: Idil Aqsa Akbary
Kepala SDN 39 Sungai Raya, Sumadi, Bendahara, Andriani, dan Ketua P2SP Revitalisasi SDN 39, Ali Amin (kiri ke kanan) saat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan pengelolaan dana revitalisasi sekolah, Jumat (30/10). (IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST)
Kepala SDN 39 Sungai Raya, Sumadi, Bendahara, Andriani, dan Ketua P2SP Revitalisasi SDN 39, Ali Amin (kiri ke kanan) saat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan pengelolaan dana revitalisasi sekolah, Jumat (30/10). (IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST – Pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 39 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, angkat bicara menanggapi pemberitaan mengenai dugaan kejanggalan pengelolaan dana revitalisasi sekolah. Kepala SDN (Kepsek) 39 Sungai Raya Sumadi, Bendahara Andriani, dan Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) Ali Amin, memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan sejumlah informasi yang dinilai merugikan pihak sekolah.

Dalam konferensi pers di lingkungan SDN 39 Sungai Raya, Jumat (30/10), ketiganya menyesalkan pemberitaan sebelumnya yang dinilai hanya memuat keterangan satu pihak, tanpa terlebih dahulu meminta konfirmasi kepada pihak sekolah maupun panitia pelaksana.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan penyerahan uang Rp300 juta oleh Andriani kepada Ali Mustakim. Andriani secara tegas membantah informasi tersebut. Ia menyatakan uang yang diserahkan merupakan dana untuk keperluan pembangunan, dan diberikan kepada Ali Amin, bukan Ali Mustakim.

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"Saya tidak pernah menyerahkan kepada Pak Ali Mustakim. Saya menyerahkannya kepada Pak Ali Amin sebagai Ketua Tim Pelaksana atau Ketua P2SP Revitalisasi SDN 39. Mungkin sama-sama Pak Ali, tetapi orangnya berbeda," tegas Andriani.

Andriani menjelaskan, penyerahan dana tersebut berlangsung ketika dirinya masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN 39 Sungai Raya. Yakni sebelum Sumadi ditetapkan sebagai kepala sekolah definitif, karena proyek revitalisasi sudah dimulai pada Agustus lalu.

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Menurutnya, dana tersebut diserahkan untuk mendukung pekerjaan pembangunan pada tahap awal pelaksanaan revitalisasi. Ia juga menegaskan bahwa penyerahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembangunan, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Saya sangat tidak senang dengan pemberitaan ini karena nama saya disebut secara langsung. Jelas saya tidak pernah menyerahkan uang kepada Ali Mustakim. Saya meminta pihak yang menuliskan berita tersebut juga meminta maaf kepada kami karena pemberitaannya tidak diklarifikasi terlebih dahulu," ujarnya.

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Sementara itu, Kepala SDN 39 Sungai Raya, Sumadi menjelaskan, program revitalisasi merupakan bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki sarana, dan prasarana pendidikan, khususnya gedung sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Di SDN 39 Sungai Raya, terdapat sejumlah pekerjaan yang masuk dalam program tersebut. Meliputi rehabilitasi satu ruang guru, rehabilitasi delapan ruang kelas, pembangunan satu ruang kelas baru, serta rehabilitasi satu unit WC.

Sumadi juga meluruskan persoalan pergantian kepanitiaan yang sebelumnya disebut sebagai pemecatan sepihak terhadap tim pelaksana. Ia menjelaskan, dirinya mulai menjabat sebagai kepala sekolah pada September berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Setelah masuk, ia melakukan evaluasi terhadap tim yang sebelumnya telah dibentuk untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, dan jadwal.

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Editor : Miftahul Khair
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