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Kubu Raya

Babak Baru Kasus Korupsi Benih Lada Kubu Raya, Dua Tersangka Resmi Diserahkan ke Jaksa

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Penulis: Ashri Isnaini
Polres Kubu raya menyerahkan tersangka kasus korupsi pengadaan benih lada di Kubu Raya kepada Kejari Mempawah pada Jumat (30/10). (ISTIMEWA)
Polres Kubu raya menyerahkan tersangka kasus korupsi pengadaan benih lada di Kubu Raya kepada Kejari Mempawah pada Jumat (30/10). (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Polres Kubu Raya menyerahkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan benih lada siap tanam di Kabupaten Kubu Raya kepada Kejaksaan Negeri Mempawah, Jumat (30/10). Penyerahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Kedua tersangka masing-masing berinisial SO (54) dan FY (56). Penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Kubu Raya juga menyerahkan barang bukti dalam tahap II tersebut.

Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah penyidik menerima pemberitahuan kelengkapan berkas dari jaksa penuntut umum.

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"Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik Unit III Tipidkor Polres Kubu Raya melaksanakan tahap II dengan menyerahkan kedua tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Mempawah," ujarnya, Jumat (30/10) di Sungai Raya.

Ade menjelaskan, penyerahan tersebut menandai berakhirnya proses penyidikan di kepolisian. Selanjutnya, penanganan perkara menjadi kewenangan jaksa penuntut umum untuk diproses ke tahap penuntutan.

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Dia menerangkan, kasus ini berkaitan dengan pengadaan benih lada siap tanam untuk kegiatan perluasan tanaman lada pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020.

Pengadaan tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sekitar Rp1,8 miliar.

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Anggaran itu tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor SP-DIPA-018.05.4.139127/2020 tertanggal 12 November 2019.

"Dengan dilaksanakannya tahap II, Kejaksaan Negeri Mempawah selanjutnya mempersiapkan proses penuntutan terhadap kedua tersangka di pengadilan. Pembuktian atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut akan dilakukan melalui persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya. (ash)

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Editor : Miftahul Khair
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