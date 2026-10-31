Wakapolres Kubu Raya Ingatkan Warga Patuhi Aturan Lalu Lintas dan Utamakan Keselamatan

PONTIANAK POST - Wakapolres Kubu Raya Kompol Andri Syahroni mengingatkan masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Pengendara diminta melengkapi surat kendaraan serta menggunakan perlengkapan keselamatan untuk mencegah kecelakaan.

Imbauan tersebut disampaikan Andri saat mengunjungi jemaah Masjid As Syafi'iyah di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Jumat (30/10).

Kegiatan Jumat Keliling yang dilaksanakan setelah salat Jumat berjemaah itu merupakan bagian dari program prioritas 100 Hari Kapolri. Selain menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat hubungan kepolisian dengan warga.

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Andri meminta pengendara sepeda motor maupun mobil memastikan kelengkapan administrasi kendaraannya. Pengendara dan penumpang sepeda motor juga wajib menggunakan helm saat berkendara.

Menurut dia, imbauan tersebut sejalan dengan pelaksanaan Operasi Patuh 2026. Kesadaran tertib berlalu lintas perlu dibangun dari lingkungan keluarga agar menjadi kebiasaan sehari-hari.

Advertisement "Kami mengingatkan masyarakat agar selalu melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm saat berkendara sepeda motor, serta mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas. Tolong sampaikan juga kepada keluarga agar kebiasaan tertib berlalu lintas menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Selain soal lalu lintas, Andri mengajak masyarakat memperkuat komunikasi dengan kepolisian. Menurut dia, peran polisi tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan agar warga tidak ragu menyampaikan persoalan di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diingatkan untuk mewaspadai penyalahgunaan narkotika dan perjudian, termasuk judi daring. Para orang tua diminta meningkatkan pengawasan terhadap anak guna mencegah kenakalan remaja, perundungan, dan kekerasan terhadap anak.

Andri turut mengimbau warga agar bijak menggunakan media sosial. Masyarakat diminta tidak mudah percaya atau menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Untuk mempercepat penanganan gangguan kamtibmas, warga dapat memanfaatkan layanan Polisi 110 atau kanal pengaduan resmi kepolisian terdekat.