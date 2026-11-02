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Kubu Raya

Youth Action 2026, Sukiryanto Ajak Pemuda Kubu Raya Aktif Bangun Daerah

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Penulis: Ashri Isnaini
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto
Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto

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PONTIANAK POST – Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, mendorong generasi muda, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah. Pemuda tidak hanya dituntut menjadi pengkritik, tetapi juga harus mampu memberikan gagasan, mengawal kebijakan, serta terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Sukiryanto saat membuka kegiatan Youth Action Kubu Raya 2026 di halaman Kantor Camat Sungai Ambawang, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kubu Raya bersama sejumlah organisasi kepemudaan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Berbagai kegiatan sosial dan edukatif digelar dalam agenda tersebut, mulai dari sunatan massal, pemeriksaan kesehatan, penanaman pohon, hingga seminar kepemudaan.

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Sukiryanto mengapresiasi inisiatif KNPI bersama organisasi kepemudaan yang telah mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, Youth Action menjadi salah satu bentuk keterlibatan pemuda dalam pembangunan sekaligus memperkuat peran organisasi kepemudaan di tengah masyarakat.

"Ini bukti keseriusan para pemuda, bahwa pemuda ambil peran untuk memperingati dan memajukan. Saya yakin kegiatan yang luar biasa ini perlu terprogram oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya," katanya.

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Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya dilaksanakan di satu kecamatan, tetapi juga dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kubu Raya. Pelaksanaannya diharapkan melibatkan KNPI dan organisasi kepemudaan (OKP) di masing-masing wilayah agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Pemuda itu adalah harapan bangsa, harapan kita semua. Seperti kata proklamator, beri saya 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia," tegasnya.

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Dalam kesempatan tersebut, Sukiryanto juga memaparkan sejumlah agenda pembangunan yang tengah diupayakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di bawah kepemimpinan Bupati Sujiwo. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan poros yang tetap menjadi perhatian meskipun daerah menghadapi pengurangan anggaran hampir Rp400 miliar.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan.

"Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berjanji, walaupun tahun ini ada pemotongan anggaran hampir Rp400 miliar, pembangunan jalan poros tetap berjalan dengan melobi dana APBN. Saya yakin sebelum akhir masa jabatan kami, jalan poros utama itu akan selesai," ujarnya.

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Editor : Rafael B. Junior
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