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Kubu Raya

Warga Parit Seribu Desak Kepastian SHM *BPN Kubu Raya Minta Waktu Dua Minggu

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Penulis: Ashri Isnaini
Perwakilan warga Gang Parit Seribu mendatangi Kantor Pertanahan Kubu Raya, Senin (2/11). Pihak Kantor Pertanahan Kubu Raya meminta waktu dua minggu untuk mengkaji ulang persoalan sengketa lahan. (ISTIMEA)
Perwakilan warga Gang Parit Seribu mendatangi Kantor Pertanahan Kubu Raya, Senin (2/11). Pihak Kantor Pertanahan Kubu Raya meminta waktu dua minggu untuk mengkaji ulang persoalan sengketa lahan. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST – Warga Gang Parit Seribu, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, kembali mendatangi Kantor Pertanahan Kubu Raya, Senin (2/11), untuk menuntut kepastian penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang mereka perjuangkan. Pihak Kantor Pertanahan Kubu Raya meminta waktu dua minggu untuk mengkaji kembali persoalan tersebut dan menindaklanjuti penyelesaiannya.

Aksi di Kantor Pertanahan Kubu Raya, Jalan Adisucipto, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, itu diikuti sekitar 50 orang. Massa terdiri dari warga Gang Parit Seribu dan anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Kubu Raya.

Warga RT 006/RW 008 Desa Sungai Raya menyampaikan tuntutan melalui orasi serta membentangkan spanduk dan baliho. Mereka menyoroti persoalan hak atas tanah, dugaan tumpang tindih penguasaan lahan, serta lambannya penyelesaian administrasi pertanahan.

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Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya, Muhammad Husein, menemui massa bersama jajarannya. Sebanyak 11 perwakilan warga kemudian mengikuti audiensi dengan pihak Kantor Pertanahan Kubu Raya dan perwakilan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat.

Dalam audiensi tersebut, Muhammad Husein mengatakan pihaknya akan mempelajari dan menelaah kembali persoalan lahan yang dipermasalahkan warga.

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“Hasil audiensi selanjutnya akan disampaikan secara tertulis kepada Kanwil BPN Kalbar untuk meminta arahan terkait langkah penyelesaian,” jelasnya.

Pihak Kantor Pertanahan Kubu Raya juga meminta waktu dua minggu agar pimpinan Kanwil BPN Kalbar dapat menggelar pertemuan dengan warga Gang Parit Seribu. Warga diminta menunggu tindak lanjut tersebut untuk memperoleh kejelasan atas tuntutan mereka.

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Sementara itu, Polres Kubu Raya menerjunkan 88 personel untuk mengamankan aksi. Personel disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif serta memastikan warga dapat menyampaikan aspirasi dan berkomunikasi dengan pihak Kantor Pertanahan secara tertib.

Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade, mengatakan aksi lanjutan tersebut dipicu belum tuntasnya persoalan sertifikasi tanah di Gang Parit Seribu.

“Polres Kubu Raya memahami bahwa persoalan tanah menyangkut kepastian hak dan kepentingan masyarakat. Karena itu, kami hadir untuk memastikan warga dapat menyampaikan aspirasi secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujar Ade.

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Editor : Rafael B. Junior
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