Perkuat Soliditas dan Solidaritas

BUPATI Kubu Raya Sujiwo berpesan kepada kontingen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kubu Raya agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kekompakan saat mengikuti Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Tingkat Kalimantan Barat 2026 di Kota Singkawang.

Pesan itu disampaikan Sujiwo saat melepas kontingen PGRI Kubu Raya di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (2/11).

Sujiwo mengatakan, peserta harus menampilkan kemampuan terbaik selama perlombaan. Namun, semangat berkompetisi tetap harus diiringi sikap saling menghargai, termasuk ketika menghadapi lawan yang lebih unggul.

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“Bertandinglah dengan baik dan junjung tinggi sportivitas. Insan olahraga harus memiliki prinsip yang jelas, bukan abu-abu. Ketika lawan lebih unggul, kita harus bisa memberikan apresiasi. Apa pun hasilnya, yang terpenting adalah kita sudah berusaha memberikan yang terbaik,” pesannya.

Menurut Sujiwo, Porsenijar tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antarguru. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menyegarkan kembali semangat para guru dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.

Advertisement Dia juga berharap Porsenijar memperkuat soliditas dan solidaritas di lingkungan PGRI. Kekompakan, kata dia, menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi, baik di bidang pendidikan maupun dalam mendukung pembangunan daerah.

“Soliditas itu penting karena kita tidak mungkin bisa berkolaborasi dengan baik kalau tidak solid. Kita harus membangun kekompakan, kebersamaan, dan solidaritas. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah,” ujarnya.