Dishub Kalbar Kaji Jalan Lingkar dan Angkutan Massal untuk Atasi Kemacetan Pontianak-Kubu Raya

PONTIANAK POST – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Barat mengkaji pembangunan jalan lingkar dan pengoperasian kembali angkutan massal perkotaan untuk mengurai kemacetan di wilayah Kubu Raya dan Kota Pontianak. Langkah tersebut disiapkan sebagai solusi jangka menengah dan panjang di tengah meningkatnya kepadatan lalu lintas.

Kepala Dishub Kalbar Hermanus mengatakan, penanganan kemacetan perlu dilakukan bersama pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Terutama di kawasan Simpang Jalan Adisucipto, Simpang Kapur, dan Jembatan Kapuas II yang selama ini menjadi titik kepadatan kendaraan.

“Kami menyambut baik langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mencari solusi mengatasi kepadatan dan kemacetan. Persoalan ini memang penting karena kondisi kemacetan yang terjadi selama ini cukup parah. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan bersama-sama,” kata Hermanus seusai menghadiri rapat koordinasi penanganan kemacetan yang dipimpin Bupati Kubu Raya Sujiwo di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (2/11).

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Menurut Hermanus, salah satu solusi yang sedang dikaji adalah pembangunan jalan lingkar. Rencana tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan, khususnya di Simpang Kapur dan Simpang Tanjung Raya I.

Rencana pembangunan jalan lingkar itu telah dikomunikasikan dengan Bupati Kubu Raya dan mendapat respons positif. Pemerintah Kota Pontianak juga disebut telah mengkaji penerapan jalan lingkar di wilayahnya sebagai bagian dari penanganan lalu lintas terpadu.

Advertisement Selain infrastruktur jalan, Dishub Kalbar akan mengkaji kembali kemungkinan menghidupkan angkutan massal perkotaan. Hermanus menilai, keterbatasan transportasi umum membuat masyarakat lebih bergantung pada kendaraan pribadi sehingga menambah beban lalu lintas.

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Melalui kajian tersebut, pemerintah akan melihat peluang menyediakan angkutan massal yang terjangkau dan bisa menjadi alternatif mobilitas masyarakat.

“Ketiadaan angkutan massal membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain menggunakan kendaraan pribadi. Karena itu, kami akan mengkaji kembali kemungkinan menghidupkan angkutan massal perkotaan. Harapannya, masyarakat memiliki alternatif transportasi yang lebih terjangkau sehingga dapat membantu mengurangi kemacetan,” ujarnya.

Sambil menyiapkan solusi jangka panjang, Dishub Kalbar juga memperkuat manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk pengawasan pembatasan operasional kendaraan berat.

Salah satu kebijakan yang telah diterapkan adalah Surat Edaran Gubernur Kalbar tertanggal 24 September tentang pengaturan operasional kendaraan di Duplikasi Jembatan Kapuas I. Kendaraan roda enam tanpa muatan tidak diperbolehkan melintas pada pukul 06.00–08.00 dan 16.00–19.00 WIB.