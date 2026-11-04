Polres Kubu Raya Tetapkan Dua Korporasi Tersangka Karhutla, Berkas Perkara Dilimpahkan ke Kejari

PONTIANAK POST – Polres Kubu Raya menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berkas perkara keduanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah untuk proses hukum lebih lanjut.

Penetapan tersangka korporasi tersebut menjadi bagian dari pengungkapan kasus tindak pidana yang ditangani Polres Kubu Raya selama September hingga Oktober 2026. Selain karhutla, polisi juga mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan peredaran narkotika.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan, penanganan perkara karhutla juga menyasar pelaku perorangan. Selama periode tersebut, polisi menangani tujuh perkara karhutla yang melibatkan individu.

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“Dari tujuh perkara tersebut, dua telah menetapkan tersangka dan berkasnya memasuki tahap I atau telah dikirimkan kepada kejaksaan. Sementara itu, tiga perkara dilimpahkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya. Adapun dua perkara lainnya masih dalam proses penyidikan,” kata Rensa dalam konferensi pers di Mapolres Kubu Raya, Selasa (3/11).

Selain karhutla, Polres Kubu Raya mengungkap dua laporan kasus penyalahgunaan BBM dengan total barang bukti sekitar 4.500 liter atau 4,5 ton.

Advertisement Pada Oktober, polisi juga mengungkap dua kasus curanmor dan mengamankan dua tersangka. Sementara di bidang pemberantasan narkotika, Satresnarkoba Polres Kubu Raya mengungkap kasus peredaran narkoba dengan barang bukti sekitar setengah kilogram.

Di bidang lalu lintas, Satlantas Polres Kubu Raya menindak penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Knalpot hasil penindakan tersebut kemudian dimusnahkan sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.