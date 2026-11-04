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Kubu Raya

Pelebaran Jalan Supadio Kubu Raya Butuh Rp370 Miliar, Tahap Awal Dimulai 2027

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Wabup Kubu Raya, Sukiryanto
Wabup Kubu Raya, Sukiryanto.

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PONTIANAK POST – Rencana pelebaran Jalan Arteri Supadio di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, membutuhkan anggaran sekitar Rp370 miliar.

Proyek tersebut disiapkan untuk mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, termasuk pejalan kaki yang melintasi kawasan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama pemerintah pusat mulai menyosialisasikan rencana pembangunan kepada masyarakat, terutama pemilik lahan yang berada di sepanjang jalur terdampak. Sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (4/11/2026).

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Pembangunan Dilakukan Bertahap

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap.

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Untuk ruas Simpang Polda Kalbar hingga Bundaran Gaforaya, pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN sekitar Rp20 miliar lebih pada 2027.

Pekerjaan pada tahap awal tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun yang sama.

Sementara itu, pembangunan lanjutan dari Bundaran Gaforaya menuju kawasan Supadio diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar.

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Karena kebutuhan anggarannya cukup besar, pembangunan lanjutan direncanakan menggunakan skema multiyears atau penganggaran tahun jamak.

“Makanya, karena dananya lumayan besar, maka pedestrian dan pelebaran jalan dari Gaforaya menuju Supaido akan dilakukan dengan Program Strategis Nasional dan dilakukan dengan Multiyears,” tuturnya dikutip dari Antara (4/11)

Jalan Akan Ditata Menjadi Tiga Jalur

Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam menjelaskan, Jalan Arteri Supadio merupakan jalan nasional.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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