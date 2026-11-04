Rp370 Miliar Disiapkan untuk Pelebaran Jalan Supadio, Bagaimana Nasib Tanah Milik Warga?

PONTIANAK POST – Rencana pelebaran Jalan Arteri Supadio di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, bukan hanya menyangkut upaya mengurai kemacetan.

Proyek yang membutuhkan anggaran sekitar Rp370 miliar itu juga membawa persoalan penting bagi masyarakat, terutama pemilik tanah dan bangunan di sepanjang jalur pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama pemerintah pusat mulai menyosialisasikan rencana pembangunan jalur pedestrian dan pelebaran jalan dari Simpang Polda hingga Bundaran Gaforaya.

Advertisement Pertemuan dengan masyarakat, khususnya pemilik lahan yang berpotensi terdampak, berlangsung di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (4/11/2026).

Pembebasan Lahan dan Persoalan Ganti Rugi

Advertisement Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan komunikasi dengan pemilik lahan telah dilakukan. Ia menyebut pembicaraan awal berjalan tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah, kami sudah berdiskusi bersama para pemilik lahan dan sejauh ini tidak ada kendala. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar sehingga pembangunan ini bisa segera direalisasikan,” kata Sukiryanto, dikutip dari laman resmi Pemkab Kubu Raya (4/11).

Lebih lanjut, Sukiryanto memastikan penanganan lahan dan bangunan masyarakat akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa bagian bangunan seperti pagar yang terdampak pekerjaan akan mendapat perhatian.

“Kalau memang sesuai aturan harus ada proses ganti rugi, tentu akan kita ikuti. Kemudian, apabila ada pagar atau bagian bangunan masyarakat yang terdampak dan harus dibongkar, tetap akan dilakukan perbaikan,” jelasnya.

Hingga sosialisasi tersebut, belum ada rincian terbuka mengenai jumlah bidang tanah yang terdampak, nilai ganti kerugian, maupun jadwal pembayaran kepada setiap pemilik lahan.