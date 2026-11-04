Edukasi Piring Pelangi, Dosen Jurusan Gizi melakukan Penguatan Gizi Balita di Desa Sei Raya

PONTIANAK POST – Mengajarkan anak makan bergizi tidak cukup hanya dengan menyediakan makanan di atas meja. Ibu juga perlu memahami cara memilih bahan pangan, menyusun menu seimbang, hingga mengenali tanda lapar dan kenyang pada anak. Pendekatan inilah yang diperkenalkan dosen Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui edukasi Piring Pelangi di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Sebanyak 39 ibu balita dan 20 kader mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang digelar di Aula Kantor Desa Sungai Raya, 19 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan tiga dosen sebagai tim pengabdi, yakni Jurianto Gambir, S.SiT., M.Kes., Iman Jaladri, S.SiT., M.Kes., dan Wiwik Sundari, S.ST., bersama enam mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Advertisement Berbeda dengan penyuluhan gizi yang hanya mengandalkan penyampaian materi, edukasi ini mengajak para ibu mempraktikkan langsung cara memilih bahan makanan, menyusun hidangan bergizi, hingga mendampingi balita saat makan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemutaran video edukasi bertajuk Piring Pelangi: Cara Mudah Menyusun Menu Ibu Balita. Selanjutnya, peserta mendapatkan pemaparan materi dan berdiskusi mengenai keragaman bahan pangan, warna makanan, cara pengolahan, serta tekstur dan konsistensi makanan yang sesuai dengan kebutuhan balita.

Inovasi Piring Pelangi merupakan pengembangan edukasi dari konsep Isi Piringku. Melalui pendekatan warna-warni makanan, para ibu diperkenalkan pada pentingnya keberagaman pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.

Advertisement Materi yang disampaikan mencakup pemilihan makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah-buahan beserta manfaatnya bagi kesehatan. Peserta juga diingatkan tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan agar tetap sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi.

Setelah menyaksikan video dan mengikuti diskusi, tiga ibu balita mendapat kesempatan menyusun hidangan menggunakan bahan makanan yang telah disiapkan tim pengabdi. Praktik tersebut menjadi sarana untuk mengukur pemahaman peserta dalam mengombinasikan berbagai jenis makanan menjadi satu hidangan lengkap.

Selanjutnya, seluruh ibu diberikan kesempatan memilih dan menentukan porsi makanan untuk balita masing-masing. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi Makan Siang Bersama Balita (MASBEBA).

Menu yang disajikan dalam kegiatan tersebut tidak disiapkan secara sembarangan. Sebelum digunakan sebagai bahan edukasi, seluruh hidangan terlebih dahulu diuji coba di Laboratorium Pangan Jurusan Gizi Poltekkes Pontianak. Pengujian dilakukan untuk menilai cita rasa, kesesuaian porsi, dan kepraktisan pengolahan sehingga dapat diterapkan kembali oleh para ibu di rumah.