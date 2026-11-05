Pemerintah Pusat Siapkan Rp20 Miliar untuk Pelebaran Jalan Supadio Kubu Raya pada 2027

PONTIANAK POST – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran lebih dari Rp20 miliar melalui APBN 2027 untuk pelebaran Jalan Supadio, ruas Simpang Polda Kalbar hingga Bundaran Gaforaya. Sementara pembangunan lanjutan menuju kawasan Supadio diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp350 miliar dan direncanakan secara bertahap.

Rencana tersebut dibahas dalam sosialisasi pembangunan jalur pedestrian Jalan Supadio di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (4/11). Kegiatan itu melibatkan masyarakat, terutama pemilik lahan yang berpotensi terdampak pembangunan.

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan, pemerintah telah menyampaikan rencana pekerjaan, tahapan pembangunan, serta penanganan lahan dan bangunan masyarakat.

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"Alhamdulillah, tadi kita sudah berdiskusi bersama masyarakat dan para pemilik lahan. Sejauh ini tidak ada persoalan yang berarti. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar sehingga pembangunan ini bisa segera kita realisasikan," kata Sukiryanto.

Ia menjelaskan, anggaran APBN 2027 untuk ruas Simpang Polda Kalbar hingga Bundaran Gaforaya diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam tahun anggaran yang sama.

Advertisement Adapun pembangunan lanjutan dari Bundaran Gaforaya menuju kawasan Supadio direncanakan menggunakan skema tahun jamak atau multiyears, menyesuaikan ketersediaan anggaran pemerintah pusat.

Menurut Sukiryanto, pelebaran jalan dan pembangunan pedestrian diperlukan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, terutama pada ruas Simpang Polda hingga Bundaran Gaforaya yang menjadi salah satu titik kemacetan di Kubu Raya.

"Kita berharap dengan adanya pelebaran jalan dan pembangunan jalur pedestrian ini, arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan kawasan Kubu Raya semakin tertata," katanya.

Dalam pembagian kewenangan, pemkab memfasilitasi sosialisasi kepada masyarakat serta membantu penyiapan dan pembebasan lahan. Sementara perencanaan teknis, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Sukiryanto menegaskan, kepentingan masyarakat yang terdampak tetap diperhatikan, termasuk penanganan pagar atau bagian bangunan yang harus dibongkar akibat pekerjaan.