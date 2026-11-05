Polres Kubu Raya Ungkap Enam Kasus Narkoba, Sita 524,56 Gram Sabu dan 25 Butir Ekstasi

PONTIANAK POST – Polres Kubu Raya mengungkap enam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika sepanjang Oktober 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap tujuh tersangka serta menyita 524,56 gram sabu dan 25 butir ekstasi dengan berat total 9,09 gram.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkotika, terutama melalui jalur strategis yang berpotensi dimanfaatkan untuk distribusi antardaerah.

Salah satu jalur yang menjadi perhatian ialah Jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Sungai Ambawang. Jalur tersebut menghubungkan wilayah antarkabupaten, antarprovinsi, hingga lintas negara.

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"Jalan Trans Kalimantan merupakan jalur strategis yang menghubungkan berbagai wilayah, sehingga memiliki kerawanan terhadap kemungkinan masuk dan melintasnya narkotika. Karena itu, pengawasan dan penindakan terus kami tingkatkan untuk mencegah jalur tersebut dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkoba," ujar Rensa saat memimpin konferensi pers di Mapolres Kubu Raya, Selasa (3/11).

Rensa menjelaskan, enam perkara yang diungkap Satresnarkoba Polres Kubu Raya selama Oktober tersebut menghasilkan penyitaan sabu seberat 524,56 gram dan 25 butir ekstasi dengan berat 9,09 gram.

Advertisement Berdasarkan estimasi kepolisian, barang bukti yang disita berpotensi mencegah penyalahgunaan narkotika dan menyelamatkan 4.267 jiwa.

"Pengungkapan ini bukan semata-mata tentang jumlah tersangka atau barang bukti yang diamankan. Lebih dari itu, kami berupaya memutus mata rantai peredaran narkotika agar dampaknya tidak semakin luas, terutama terhadap generasi muda dan masyarakat," tegasnya.

Rensa mengapresiasi kinerja jajaran Satresnarkoba dan mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan narkotika. Menurutnya, informasi warga dapat membantu petugas mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mempersempit ruang gerak pelaku.

Ia mengimbau masyarakat segera melapor kepada kepolisian jika mengetahui aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkotika.