Pemkab Kubu Raya Siapkan Anggaran Rp3,2 Miliar untuk Dukung Program PKK hingga Tingkat Desa

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyiapkan anggaran Rp3,2 miliar untuk mendukung kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa-desa. Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan lebih dari Rp6 miliar untuk sejumlah organisasi perempuan dan keagamaan.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, anggaran PKK menjadi bentuk dukungan terhadap peran perempuan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

"Saya anggarkan Rp3,2 miliar. Pak Sekda tanya dari mana? Saya yang akan pangkas program saya, infrastruktur saya pangkas. Tapi saya bertanggung jawab," kata Sujiwo saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (4/11).

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Bantuan untuk organisasi perempuan dan keagamaan antara lain dialokasikan kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Aisyiyah, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), dan Salimah.

Sujiwo menilai, perempuan, terutama ibu, memiliki peran penting dalam mendidik anak dan membentuk karakter generasi penerus. Karena itu, ia mendorong kader PKK aktif menjalankan program pemberdayaan hingga tingkat keluarga.

Advertisement "Kenapa saya fokus ke perempuan? Karena ketika kita mengurus ibu-ibu, kita sedang mengurus negara. Ibu-ibu itu tiangnya negara. Ibu adalah madrasah pertama dan utama anak-anak kita," ujarnya.

Ia berharap dukungan anggaran tersebut mendorong kader PKK menjalankan 10 Program Pokok PKK hingga tingkat dasa wisma. Menurutnya, program itu berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.

"Ketika ibu-ibu PKK mampu menjalankan 10 Program Pokok PKK saja, itu sudah luar biasa. Apalagi sampai ke dasa wisma-nya," ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Sujiwo juga menyerahkan bantuan Rp15 juta untuk pelaksanaan HKG PKK di Desa Jeruju Besar. Bantuan itu berasal dari Bank Kalbar Rp5 juta, dana pribadi Sujiwo Rp5 juta, Ketua TP PKK Rp2,5 juta, dan Perumdam Tirta Raya Rp2,5 juta.

Sujiwo mengingatkan kader PKK di tingkat kabupaten hingga desa untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan empati di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh kader bergerak bersama menjalankan program pemberdayaan keluarga.