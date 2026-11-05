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Kubu Raya

Polisi Amankan 4,5 Ton Pertalite di Kubu Raya, Diduga Hendak Dipasok ke Hulu Kalbar

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Penulis: Ashri Isnaini
Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson menunjukkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan enam kasus selama Oktober 2026 di Mapolres Kubu Raya, Selasa (3/11). (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)
Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson menunjukkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan enam kasus selama Oktober 2026 di Mapolres Kubu Raya, Selasa (3/11). (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST – Sebanyak 4,5 ton bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite diamankan Polres Kubu Raya dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM. Polisi juga mengamankan dua orang terduga pelaku dan empat kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut bahan bakar tersebut. BBM bersubsidi jenis Pertalite tersebut diduga hendak didistribusikan ke wilayah hulu Kalimantan Barat.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas sejumlah kendaraan yang dicurigai membawa BBM bersubsidi untuk dipasok ke wilayah hulu Kalbar. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan hingga menemukan kendaraan beserta barang bukti di sekitar Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Kasat Reskrim Polres Kubu Raya, AKP Ambril mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pengangkutan BBM bersubsidi di luar peruntukannya.

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"Anggota Polres Kubu Raya bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan kendaraan beserta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi," kata Ambril saat konferensi pers, Selasa (3/11) di Mapolres Kubu Raya.

Selain mengamankan 4,5 ton Pertalite, polisi turut menyita satu unit mobil dan tiga unit sepeda motor. Kendaraan tersebut diduga digunakan untuk mengangkut BBM. Bahkan, tiga sepeda motor di antaranya telah dimodifikasi pada bagian tangki yang diduga untuk menunjang pengangkutan Pertalite dalam jumlah tertentu.

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Polisi juga mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut. Keduanya bersama seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Kubu Raya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Ambril menegaskan, pihaknya akan terus menindak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebab, distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan berpotensi merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan bahan bakar tersebut.

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“Saat ini, penyidik masih mendalami perkara tersebut. Pendalaman dilakukan untuk menelusuri asal-usul Pertalite, pihak-pihak yang terlibat, hingga tujuan pengangkutannya ke wilayah hulu Kalimantan Barat,” jelasnya, seraya mengatakan  polisi juga menyelidiki dugaan rencana penjualan BBM tersebut guna mengungkap pola distribusi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik penyalahgunaan Pertalite tersebut. (ash)

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Editor : Miftahul Khair
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