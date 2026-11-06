Sujiwo Tekankan Pentingnya Soliditas Kepala Daerah dalam Bimtek Nasional Aswakada Indonesia 2026

PONTIANAK POST – Bupati Kubu Raya Sujiwo berharap Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) Indonesia menghasilkan gagasan dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Forum tersebut juga diharapkan memperkuat kolaborasi serta menjadi ajang bertukar pengalaman antardaerah.

Sujiwo menyampaikan terima kasih kepada para wakil kepala daerah yang telah mempercayakan Kubu Raya sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut. Menurut dia, forum ini menjadi kesempatan untuk membahas berbagai persoalan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Saya terima kasih ke Pak Wabup dan teman-teman wakil kepala daerah yang memberikan kepercayaan kepada Kubu Raya sebagai tempat pelaksanaan bimbingan teknis nasional. Mudah-mudahan forum ini menghasilkan beberapa kebijakan dan keputusan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat," ujarnya saat jamuan makan malam bersama para wakil kepala daerah di Kapal Royal Kapuas, Pontianak, Rabu (4/11).

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Dia menjelaskan, kegiatan tersebut akan diisi pemaparan materi dari sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Komisi II DPR RI. Peserta juga mendapat kesempatan berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Sujiwo menilai, penguatan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi salah satu hal penting yang perlu dibahas. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam menjalankan pemerintahan sehingga harus membangun hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung.

Advertisement "Kami memegang prinsip bahwasanya kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah satu kesatuan yang harus solid. Ketika tidak solid, maka mustahil akan bisa berkolaborasi," tegasnya.

Menurut dia, soliditas tersebut tidak hanya penting untuk menjaga hubungan kerja, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sujiwo berharap pembahasan dalam bimtek berlangsung mendalam sehingga menghasilkan masukan yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dia juga mengakui Kubu Raya yang kini berusia 19 tahun masih membutuhkan pembelajaran dan pengalaman dari daerah lain. Karena itu, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk saling berbagi informasi dan memperkuat kerja sama.

"Justru mungkin kami, saya dan Pak Wabup harus banyak juga mendapatkan informasi dan belajar dari daerah-daerah yang lainnya. Itu salah satu forum yang kita bisa bertukar pikiran. Sehingga bisa berkolaborasi jarak jauh dan saling memberikan informasi," pungkasnya.(ash)