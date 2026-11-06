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Kubu Raya

Kapolres Kubu Raya Temui Warga Pesisir Sungai Kakap, Serap Aspirasi soal Keamanan Lingkungan

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Penulis: Ashri Isnaini

 


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Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia saat berdialog langsung bersama warga di Coffee Muare, Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (4/11) sore.
Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia saat berdialog langsung bersama warga di Coffee Muare, Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (4/11) sore.

PONTIANAK POST – Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia menyerap aspirasi warga pesisir melalui dialog santai di Coffee Muare, Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (4/11) sore. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, mulai dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga persoalan sehari-hari.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB itu, Kapolres bersama jajaran mendengarkan langsung berbagai persoalan warga di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pesisir. Sejumlah keluhan juga mendapat tanggapan dan penjelasan mengenai langkah penyelesaian yang dapat ditempuh.

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Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Aiptu Ade mengatakan, komunikasi langsung dengan masyarakat penting untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Terlebih, masyarakat Kubu Raya memiliki latar belakang etnis dan agama yang beragam sehingga kerukunan perlu terus dijaga.

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“Keamanan dan ketertiban tidak bisa dibangun oleh kepolisian sendiri. Dibutuhkan kepedulian dan kebersamaan seluruh masyarakat. Perbedaan etnis dan agama harus menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan, bukan menjadi sekat dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

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Menurut dia, komunikasi berkelanjutan membantu kepolisian mengetahui persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan begitu, masalah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan kamtibmas.

Dia menegaskan, Polres Kubu Raya berkomitmen memberikan pelayanan secara profesional dan merespons persoalan masyarakat sesuai kewenangan kepolisian.

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Warga juga diingatkan agar tidak ragu menghubungi kepolisian jika membutuhkan bantuan atau menemukan gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 untuk menyampaikan laporan maupun meminta kehadiran petugas.

“Jangan ragu menghubungi Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan polisi atau menemukan gangguan kamtibmas. Kami siap merespons laporan masyarakat dan memberikan pelayanan secara profesional,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Kubu Raya Kompol Andri Syahroni, Kabag Ops AKP Samidi, Kasat Reskrim AKP Ambril, Kasat Intelkam IPTU Iman Kurniawan, Kasat Binmas AKP I Komang Suparmi, Kasat Lantas IPTU Judi Effendhy Kusuma, Kapolsek Sungai Kakap Iptu Widiharso, serta sejumlah personel Polres Kubu Raya.(ash)

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Editor : Miftahul Khair
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