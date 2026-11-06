Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kubu Raya

Kubu Raya Bidik Tiga Besar Porprov XIV Kalbar, Bonus Rp17,5 Juta Menanti Peraih Medali Emas

A
Penulis: Ashri Isnaini
Bupati Kubu Raya, Sujiwo didampingi Ketua KONI Kubu Raya Zulkarnain, Sekda Kubu Raya Yusran Anizam, dan sejumlah kepala OPD melepas secara simbolis kontingen Kubu Raya yang akan berlaga pada Porprov XIV Kalbar 2026, Jumat (6/11). (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)
Bupati Kubu Raya, Sujiwo didampingi Ketua KONI Kubu Raya Zulkarnain, Sekda Kubu Raya Yusran Anizam, dan sejumlah kepala OPD melepas secara simbolis kontingen Kubu Raya yang akan berlaga pada Porprov XIV Kalbar 2026, Jumat (6/11). (ASHRI ISNAINI/PONTIANAK POST)

Advertisement

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya menganggarkan sekitar Rp1,5 miliar untuk mendukung keikutsertaan kontingennya pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Selain dukungan anggaran, Bupati Kubu Raya, Sujiwo juga menyiapkan bonus Rp17,5 juta bagi atlet yang berhasil medali emas.

Komitmen tersebut disampaikan Sujiwo saat melepas secara simbolis kontingen Kubu Raya untuk mengikuti Porprov XIV Kalbar, Jumat (6/11), di halaman Kantor Bupati Kubu Raya.

Sujiwo mengatakan, persiapan kontingen Kubu Raya telah dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan Porprov. Karena itu, dia optimistis para atlet dapat memberikan hasil terbaik dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Advertisement

Baca Juga: Kubu Raya dan Pontianak Berbagi Emas di Nomor Aquathlon Porprov XIV Kalbar 2026

Menurutnya, alokasi anggaran sekitar Rp1,5 miliar tetap diupayakan meskipun kondisi keuangan daerah sedang tidak terlalu baik. Anggaran tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan atlet selama mengikuti kompetisi.

Dia secara khusus meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kubu Raya dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

Advertisement

"Dari Rp1,5 miliar itu, saya minta harus utuh sampai kepada atlet. Terutama Rp1 miliar untuk mendukung atlet. Sementara Rp500 juta lainnya untuk seragam, atribut, konsumsi, dan kebutuhan pendukung lainnya," tegasnya.

Selain dukungan anggaran, Sujiwo memastikan pemerintah daerah akan memberikan apresiasi kepada atlet yang berhasil mengharumkan nama Kubu Raya. Atlet peraih medali emas dijanjikan bonus sebesar Rp17,5 juta.

Baca Juga: Persiapan PORPROV Kalbar 2026, PBVSI Kubu Raya Seleksi 182 Atlet Bola Voli Putra Putri

Sementara itu, besaran bonus bagi peraih medali perak dan perunggu masih akan difinalisasi. Sujiwo menyatakan setuju apabila besaran bonus tersebut mengacu pada pemberian sebelumnya, yakni Rp7,5 juta untuk medali perak dan Rp5 juta untuk perunggu.

"Saya siap  bertanggung jawab merealisasikan bonus tersebut. Karena pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan putra-putri terbaik daerah yang telah berkompetisi membawa nama Kubu Raya," pungkasnya.

Untuk mengikuti Porprov XIV Kalbar,  Kubu Raya mengikutsertakan sebanyak 729 atlet. Jumlah tersebut didukung 198 pelatih dan ofisial. Dengan demikian, total kontingen Kubu Raya yang terdaftar untuk berlaga dalam ajang tersebut mencapai 926 orang. (ash)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

Pontianak Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov XIV Kalbar, Koleksi 10 Emas

Kota Pontianak semakin kokoh memimpin klasemen perolehan medali Porprov XIV Kalbar 2026 dengan koleksi sepuluh emas. Mempawah menyusul.

Porprov 2026 Kapuas Hulu Kumpulkan 13 Medali, Sambo Sumbang 5 Emas 

Porprov 2026 Kapuas Hulu Kumpulkan 13 Medali, Sambo Sumbang 5 Emas 

Kirim atlet paling sedikit, cabor Sambo Kapuas Hulu justru bikin kejutan borong 5 emas dari total 13 medali sementara Porprov Kalbar.

Targetkan Emas, Perpani Pontianak Turunkan 29 Atlet di Porprov XIV Kalbar 2026

Targetkan Emas, Perpani Pontianak Turunkan 29 Atlet di Porprov XIV Kalbar 2026

Andalkan 29 atlet panahan muda di Porprov Kalbar 2026, Perpani Pontianak optimis raih medali emas meski berlatih dengan fasilitas seadanya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer