Kubu Raya Bidik Tiga Besar Porprov XIV Kalbar, Bonus Rp17,5 Juta Menanti Peraih Medali Emas

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya menganggarkan sekitar Rp1,5 miliar untuk mendukung keikutsertaan kontingennya pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Selain dukungan anggaran, Bupati Kubu Raya, Sujiwo juga menyiapkan bonus Rp17,5 juta bagi atlet yang berhasil medali emas.

Komitmen tersebut disampaikan Sujiwo saat melepas secara simbolis kontingen Kubu Raya untuk mengikuti Porprov XIV Kalbar, Jumat (6/11), di halaman Kantor Bupati Kubu Raya.

Sujiwo mengatakan, persiapan kontingen Kubu Raya telah dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan Porprov. Karena itu, dia optimistis para atlet dapat memberikan hasil terbaik dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

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Menurutnya, alokasi anggaran sekitar Rp1,5 miliar tetap diupayakan meskipun kondisi keuangan daerah sedang tidak terlalu baik. Anggaran tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan atlet selama mengikuti kompetisi.

Dia secara khusus meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kubu Raya dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukannya.

Advertisement "Dari Rp1,5 miliar itu, saya minta harus utuh sampai kepada atlet. Terutama Rp1 miliar untuk mendukung atlet. Sementara Rp500 juta lainnya untuk seragam, atribut, konsumsi, dan kebutuhan pendukung lainnya," tegasnya.

Selain dukungan anggaran, Sujiwo memastikan pemerintah daerah akan memberikan apresiasi kepada atlet yang berhasil mengharumkan nama Kubu Raya. Atlet peraih medali emas dijanjikan bonus sebesar Rp17,5 juta.

Sementara itu, besaran bonus bagi peraih medali perak dan perunggu masih akan difinalisasi. Sujiwo menyatakan setuju apabila besaran bonus tersebut mengacu pada pemberian sebelumnya, yakni Rp7,5 juta untuk medali perak dan Rp5 juta untuk perunggu.

"Saya siap bertanggung jawab merealisasikan bonus tersebut. Karena pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan putra-putri terbaik daerah yang telah berkompetisi membawa nama Kubu Raya," pungkasnya.